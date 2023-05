La inesperada confesión de Zaira Nara sobre la relación con su hermana: "Wanda es..."

Embed

Y luego detalló que esa característica suya se da "en el sentido que Wanda es todo lo que se ve, no hay sorpresas con ella. Yo como que tengo mi carácter, soy leonina, pero sólo sale con dos personas: ella y mi mamá. Nadie más conoce ese carácter de leonina que me saca", dijo.

Y añadió, "de hecho tengo amigas que me dicen que tengo sangre de pato y me preguntan como hago para no saltar, no responder. Yo soy como muy light, no me enojo".

"Me duele quizá, soy más de deprimirme, pero me podés hacer algo hoy, y yo mañana me olvidé. Me parece que las cosas van por otro lado", cerró.

image.png

Zaira Nara se reencontró con Jakob Von Plessen en el cumpleaños de Malaika tras la separación: las fotos

Después del dramático momento que protagonizó al salvar a un hombre que quería suicidarse y que detectó mientras circulaba con su auto, Zaira Nara compartió un lindo momento familiar en el cumpleaños de su hija Malaika.

La modelo y conductora celebró el fin de semana cumpleaños número 7 de su hija y allí se reencontró con su ex pareja, Jakob Von Plessen, de quien se separó en septiembre de 2022.

image.png

Desde las redes sociales, Zaira Nara compartió varias imágenes de lo que fue el festejo de su hija, fruto de su relación con el licenciado agrónomo, con quien también son padres de Viggo.

"Y Mali pudo hacer el cumple que soñaba. Momentos hermosos", reflejó en una de sus historias la hermana de Wanda, feliz por el evento que realizó y a puro agradecimiento a distintas marcas.

El festejo, que fue al aire libre y contó con muchos invitados, estuvo ambientado de una manera muy linda y con muchos dulces y colorido cotillón.

"Te amo con todo mi corazón", comentó Zaira en otra postal junto a su pequeña hija en su día más especial. Este evento marcó el rencuentro de Zaira y Jakob tras la separación.