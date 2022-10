El drástico cambio físico de Belu Lucius: se sometió a un retoque estético y mostró los resultados

Embed

“Uso esto desde el sábado todo el día. Desde hoy, solo doce horas. Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”, comentó sobre el postoperatorio.

“Probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie. Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien”, aseguró en sus stories, y definió que lo que se hizo fue una "liposucción de papada".

En los últimos días, Belu Lucius apareció en sus redes con vendas en su rostro y generó especulaciones, razón por la cual en las últimas horas decidió salir a aclarar lo que había pasado.

belu lucius papada.jpg

Belu Lucius reveló el doloroso problema que le dejaron las vacunas contra el coronavirus

Belu Lucius usó sus redes sociales para revelar que tras vacunarse contra el coronavirus comenzó a sufrir dolores todos los meses.

Casi como una consulta grupal, la influencer quiso saber si a todas las mujeres les pasa lo mismo tras las inyecciones contra el virus pandémico. Lo que sucede es que a Belu el periodo menstrual le cambió: le viene cada 23 días, lo común es cada 28, y con mucho dolor.

“Consulta al grupo, como si fuese el chat de mamis pero sin papis… ¿Puede ser que la vacuna del Covid te adelante la menstruación? Estos últimos meses, cada 23 días… ¿Cómo puede ser?”, dijo la morocha.

“Estoy viviendo un calvario. Me dura 6 días y me viene cada 23. Es muy estresante”, se quejó la influencer de 35 años que es madre de 2 hijos.