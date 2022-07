La indignación de Belu Lucius por los seguidores que la embarazaron

Belu Lucius historia capturas.jpg Belu Lucius, influencer.

“Con una mano en el corazón les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo” comenzó diciendo la influencer, para luego agregar “Estoy viviendo semanas con angustia, ansiedad y estrés y me hice unos chequeos que no salieron del todo bien”.

Belu 1 OK .jpg

Al mismo tiempo, Lucius aprovechó el posteo para recomendarle a sus seguidores que una o dos veces al año vayan al médico de cabecera para hacerse chequeos de rutina. En tanto, en una siguiente historias Belu se mostró en el patio de su casa, al que le sobreescribió “Me fui a cambiar. Me quería sentir más linda. Todo me incomoda, me siento angustiada... pero esto es pasajero”.

Embed

Belu Lucius reveló el doloroso problema que le dejaron las vacunas contra el coronavirus

Belu Lucius usó sus redes sociales para revelar que tras vacunarse contra el coronavirus comenzó a sufrir dolores todos los meses.

Casi como una consulta grupal, la influencer quiso saber si a todas las mujeres les pasa lo mismo tras las inyecciones contra el virus pandémico. Lo que sucede es que a Belu el periodo menstrual le cambió: le viene cada 23 días, lo común es cada 28, y con mucho dolor.

Belu Lucius

“Consulta al grupo, como si fuese el chat de mamis pero sin papis… ¿Puede ser que la vacuna del Covid te adelante la menstruación? Estos últimos meses, cada 23 días… ¿Cómo puede ser?”, dijo la morocha.

“Estoy viviendo un calvario. Me dura 6 días y me viene cada 23. Es muy estresante”, se quejó la influencer de 35 años que es madre de 2 hijos.