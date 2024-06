El durísimo cruce de Gladys Florimonte y Cinthia Fernández en LAM: "Sos una resentida social"

"Creo que una vez discutimos... vos dijiste que te ibas a ir del país si asumía como política", deslizó picante Fernández desde su silla de angelita; al tiempo que Gladys le respondió concreta: "Sí. Dijiste que ibas a ser política, pero no lo fuiste. Fue un chiste y te lo tomaste a mal. Sos rencorosa".

Gladys Florimonte y Cinthia Fernández -captura LAM.jpg

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la actriz le facturó un antiguo episodio. "¿No te acordás cuando te banqué en Paraguay? Que te fuiste del teatro a hacer un show... te cubrí y después me comí una puteada", disparó envalentonada sin dar demasiados detalles. En ese momento, Cinthia estalló furiosa al sentenciar "¡Sos una mentirosa! ¡Qué patética esta mina!" y lanzó un chicana por lo bajo: "Qué ridícula que sos. Te hubieras ido, como todos estos... chorra".

Y cuando parecía que la pelea se había calmado, Cinthia Fernández se despachó con un nuevo comentario que generó otro cruce: "A ella le gusta mucho la política. Te vi muy cerquita de la política, disfrutando... bien de adentro. Te tenían bien cuidadita. Le dabas a la política...".

Como era de esperar, lejos de quedarse callada, Florimonte arremetió visiblemente enojada disparando: "Todo lo que tengo es gracias a mí. Mientras vos bailabas y te hacías la pelotuda, yo iba con una valijita en un colectivo. Mientras vos bailabas y pasabas la gran vida. No hables pavadas". "Qué nerviosa te pone la política", volvió a chicanearla Cinthia, lo que desencadenó que la humorista concluyese el cruce disparándole contundente: "Sos una maleducada y una resentida social".

Zulma, el personaje de Gladys Florimonte, prendió fuego la noche y se abalanzó sobre Fer Dente: "Soy salvaje"

Semanas atrás, Gladys Florimonte estuvo como invitada a Noche al Dente (América TV) en la piel de Zulma de Tinelli y el programa se convirtió en un verdadero cierre de semana con puro picante y risas por doquier.

Si hay algo que caracteriza a este personaje es su carácter fogoso y su humor sin filtro. Pero todo alcanzó otro nivel cuando Zulma se sometió a las 10 preguntas al hilo con Fer Dente y dejó al descubierto su lado más salvaje.

Hablando sobre las noches de pasión, la mujer admitió ser toda una romántica. “Me gusta silencioso y con música. Soy de hacer el amor, el sexo salvaje no me gusta, yo soy salvaje”, sostuvo.

Zulma Noche al Dente

“Tenes pinta de todo lo contrario, como que te tiras del ropero...", insinuó Dente y fue todo lo que hizo falta que Zulma llevara a cabo el momento más desopilante de la noche.

Preparada para dejar todo, la invitada contestó: “Eso todavía no lo hice pero podemos practicar, me tiro ahora, no me digas dos veces que me tiro en serio”. Acto seguido, saltó directo del sillón al escritorio del conductor y terminó colgada en sus brazos dejándolo completamente descolocado.