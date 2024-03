El durísimo mensaje de Sabrina Rojas que apuntaría a Flor Vigna: "Todo está a la vista"

La supuesta pelea entre ambas habría surgido luego de que la bailarina responsabilizara a Rojas, madre de los hijos de Castro, por su ruptura con el actor.

En Socios del Espectáculos (El Trece), cuando le preguntaron a Vignia si la decisión de separarse con Castro había tenido algo que ver el trato que él tenía con su expareja, ella había expresado: "Y sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos, y sí terminó influenciando".

Sabrina Rojas_historia ig.jpg

Flor Vigna reflexionó sobre sus dichos contra Sabrina Rojas: "Se me escapó"

En las últimas horas Flor Vigna generó una gran polémica luego de hacer fuertes declaraciones contra Sabrina Rojas en el marco de su reciente separación con Luciano Castro.

En medio de todo el revuelo, la cantante habló en una nota para LAM (América) y reflexionó acerca de sus dichos. “Al principio no decía nada y me paso de todo. Realmente no hablaba del tema, y lo qué pasa es que siento que es responsabilidad mía decir bueno, lo que sentís, sentís. Pero después hay que hacerle un casting a los pensamientos y estoy aprendiendo eso", expresó.

"A veces te pasan estas cosas, que vos te estas yendo a otro lado, te duele algo, estás atravesando un momento que vos no sos un capo y ya lo entendiste, entonces terminas diciendo algo y después pensás 'para, si yo quiero que esto deje de suceder en mi vida y dejar de darle poder a esta persona tengo que dejar de hablar'”, agregó.

Flor Vigna LAM

Luego se refirió puntualmente a lo que pasó por su cabeza al momento de hacer la polémica nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y explicó: “En un momento salgo de mi casa y había una cámara esperándome en un día triste, me asusté y les dije que no sea vea mi casa y que estaba muy mal. Apagaron la cámara y me respetaron. Entonces, cuando los vi acá, me relajé, dije hablemos 10 horas, y desde ese relajo se me escapó eso”.

Finalmente le preguntaron por los dichos de Sabrina acerca de la poca relación que ella tenia con los hijos de Luciano y sentenció: “Yo preferí callarme todo para no seguir metiendo leña al fuego, pero no fue nada eso. Me parece que de los nenes no hay que hablar porque son nenes y son hermosos. Si yo la pasé hermoso con ellos y con su papá no tengo que salir a hablar de eso en público".