El último sexo de su vida: Flor Vigna se la jugó entre Nico Occhiato y Luciano Castro

"El último sexo de tu vida, no vas a tener sexo nunca más, lo vas a tener con: Nico Occhiato o Luciano Castro", le planteó la panelista a la invitada.

Ante la sorpresa de la consulta, Flor Vigna no dudó en responder al instante por uno de ellos y eligió a su último ex novio y no se guardó elogios, motivando las risas cómplices de todos los integrantes del programa.

"Con Lucho (Castro), tengo un gran problema: que lo conocí a esta edad y es muy insuperable, así que lo voy a decir siempre", contestó sin vueltas Vigna, maravillada por esa conexión que tuvo con el galán en el tiempo que estuvieron juntos.

La inmediata reacción de Sabrina Rojas ante el duro ataque de Flor Vigna tras separarse de Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron públicamente su separación a comienzos de febrero tras poco más de dos años de noviazgo.

Lo cierto es que en las últimas horas, la cantante sorprendió con picantes declaraciones contra Sabrina Rojas, ex del actor, al ser consultada sobre los motivos del final del romance con el galán.

En una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, el notero quiso saber cuánto influyeron los problemas que Luciano Castro tenía con su ex Sabrina Rojas en la decisión de separarse, y Flor Vigna fue letal.

“Y, sí, tuvo un montón que ver”, disparó contundente la cantante. Y amplió: “Yo creo que hubo una intención muy grande de que eso pasara. Yo lo intenté todo con Sabri, de verdad, pero me parece que ya está y que realmente había un intención clara del otro lado”.

Lo cierto es que desde las redes sociales no tardó en llegar la rápida reacción de Sabrina Rojas ante estas durísimas declaraciones de la ex del padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

"Respiro profundo...", lanzó picante y conteniéndose la actriz en sus historias de Instagram sin hacer mención al tema en particular pero con un claro destinatario que no reveló.

Y más tarde se mostró acompañada de varias amigas en una cena en su casa: "Amigas al rescate, se vinieron a casa a mimarme...", indicó Sabrina.

¿Palito para Flor Vigna su enigmático mensaje en Instagram?