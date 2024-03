El duro comunicado y exigencia a los medios de Nicole Neumman tras la grave acusación de Fabián Cubero

Y puntualizó sobre los cruces mediáticos con su ex pareja y padre de sus hijas: "Ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde, que es en los Tribunales. Y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas. Y es allí donde deberán dar explicaciones quienes constantemente me hostigan".

"Pues vale mencionar que durante los últimos meses se han tenido verdaderas supuestas denuncias de estafa y violencia que me encontrarían como responsable, que son inexistentes y falaces, que sólo corresponden a operaciones de prensa malintencionadas con el claro objetivo de desacreditarme públicamente y, quizás, de desestabilizarme en este momento en el que soy más vulnerable por mi avanzado estado de gestación", continuó su descargo Nicole Neumann.

Además, exigió a cautela a los medios en lo que se dice o publica: "Por favor no sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, y estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja. No alimenten la violencia que me dispensan quienes desde hacen ya varios años no restringen recursos para desacreditarme infundadamente".

"Les pido que permitan que la Justicia sea quien juzgue los hechos concretos. Por favor no se coloquen en el mismo rol de quienes me injurian y calumnian. Respeto por las infancias de mis hijos, es todo lo que pido. Gracias!", finalizó la modelo.

Qué dijo Fabián Cubero sobre la demanda por violencia psicológica que le inició a Nicole Neumann

Este jueves, desde Intrusos, América Tv, dieron cuenta del inicio de la demanda legal de Fabián Cubero contra su ex mujer Nicole Neumann, nada menos que por violencia psicológica ejercida sobre Indiana, la hija mayor de ambos.

Así las cosas, por la noche desde LAM pudieron verse las declaraciones del futbolista sobre el tema. Abordado en la vía pública, el ex Vélez evitó dar detalle alguno. Y si bien no confirmó nada, tampoco lo negó.

“No voy a hacer ningún comentario, sólo si es sobre nosotros, las nenas o Luca”, declaró tajante la actual pareja de Mica Viciconte. “No tengo más nada que decir. Es un tema de Guido Záffora lo que quiera decir. Es un periodista y es su trabajo, así que que diga lo que quiera”, agregó Fabián visiblemente incómodo y aseguró no tener “nada más que agregar”.

Al regreso de la nota, Ángel de Brito leyó uno de los supuestos intercambios vía chat entre Nicole e Indiana que habrían desencadenado la demanda de Cubero. "¿Qué carajo te dan en esa casa de mierda?" le habría preguntado Neumann a su hija, quien le habría respondido: "Amor me dan, mamá".