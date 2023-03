El duro descargo de Nazarena Vélez luego de ser involucrada en la relación de Jey Mammon y Lucas Benvenuto

"Quiero hablar del tema Jey Mammón. Necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema, es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo, que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Es muy frustrante, shockeante, paralizante. Como madre y abuela, saber que muchas veces dejé cerca a mis hijos de Jey, me paraliza", comenzó la mamá de Barbie.

Embed

"Creo cada palabra de Lucas, creo que debe haber más Lucas que por vergüenza o dolor no se anima a denunciar. El que lo hace una vez, lo hace varias veces. No puedo creer que la Justicia se lave las manos. Algo hay que hacer con las leyes, a las criaturas hay que protegerlas de por vida. La basura que hace una cosa así, tiene que pagar de por vida", aseguró.

"Es muy frustrante entrarme de un delito así y que esa persona no esté presa. Quiero aclarar que yo nunca lo conocí a Lucas, seguramente él me habrá hecho referencia a Lucas, como a otras personas con las que salía, lo que nunca dijo es que era menor de edad. Él se cuidaba mucho para que no lo vean se ve con un menor de edad. Jamás imaginé que era un abusador, sino no le hubiese abierto las puertas de mi casa para que se relacione con mis hijos", añadió.

"Deseo con mi alma que se haga Justicia por Lucas y por todos los Lucas que fueron abusados. Con los chicos no, no te podés meter con un ser indefenso y si te metés lo tenés que pagar. Con los chicos, no", cerró, indignada.

image.png

La desesperada estrategia defensiva a la que podría recurrir Jey Mammon tras la denuncia en su contra

Jey Mammon quedó en el ojo de la escena mediática luego de la denuncia por abuso sexual de parte de Lucas Benvenuto en A la tarde, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor.

Desde que se conoció el caso, el conductor y humorista decidió no hacer declaraciones y resguardarse en su casa. Mientras pasan los días, la figura de Telefe evalúa una estrategia legal como contraofensiva.

Embed

Este martes en Intrusos (América TV), Mauricio D'Alessandro reveló cuál podría ser la táctica judicial de los abogados de Jey: "Alguien cercano al equipo de letrados me dijo que planeaban algo que iba a ser una bomba: un polígrafo. La prueba del polígrafo".

"Ya lo averiguó la gente del equipo. Hay cuatro polígrafos en el ministerio de Seguridad. Comprados en el 2018 y supervisados por el FBI", agregó el letrado.

D' Alessandro explicó en qué consiste ese método. "Te enchufan y te hacen preguntas y serviría para saber quién miente y quién dice la verdad", detalló.

"Hay consultado con un profesor español especialista en el tema y están viendo la posibilidad de usar el polígrafo, para las dos partes. Sería en una instancia extra judicial", cerró el invitado.