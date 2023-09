El duro posteo de Nicole Neumann mientras sigue el conflicto con su hija Indiana

“Esto Nicole lo está viviendo con mucha tristeza, el círculo dice que es así porque su primera hija y hay muchas cosas”, fueron las palabras de la conductora, Flor de la V, en Intrusos (América).

De hecho, lejos de ocultar sus emociones, la modelo colgó en sus redes sociales una fuerte reflexión acerca de los vínculos y el amor entre las personas. "Si usted ha sido brutalmente roto, pero todavía tiene el valor de ser gentil con los demás, entonces usted se merece un amor más profundo que el océano",

Nicole Neumann en redes sociales

El dato vital que comprueba si Indiana Cubero irá o no al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Cada vez falta menos para el festejo de 15 años de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, evento que se da en un momento especial ya que la relación de la adolescente con su madre no pasa por el mejor momento.

En este sentido, mientras se especula con que la modelo no fue invitada a la celebración, se conoció un dato que marca que las cosas entre madre e hija no estarían bien y que tiene que ver con el importante evento que encara Nicole para fin de año.

Según contó Paula Varela en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Indiana no fue a ninguna prueba de vestuario para el civil y la fiesta de casamiento de su madre y el piloto Manu Urcera.

El gran evento será el 8 de noviembre (civil) y diciembre (fiesta) y todo parece indicar que Indi no estaría presente en el importante momento en la vida de su mamá.

“Sumo algo chiquito hablando de Nicole y el casamiento. El 8 de noviembre es el civil en el Sur y el 8 de diciembre es la fiesta. El vestido lo vamos a contar ahora...”, adelantaba la panelista.

“Natalia Antolín le hace el vestido para el civil (a Nicole). Laurencio Adot le hace el de boda, que ella no lo quería decir. A las nenitas también, pero su hija que no ve no fue a ninguna prueba de vestuario. Ni con Antolín ni con Laurencio Adot”, cerró sin mencionarla a Indiana.