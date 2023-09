El sutil palito de Nicole Neumann contra Mica Viciconte en medio del conflicto con su hija Indiana

Y agregó sobre todo lo que trasciende en público: "La mayoría de las cosas son mentiras pero mi vida personal no pasa por lo que diga en la tele así que tampoco me hago mucho problema. Me importa la realidad, nada más".

"Están diciendo cosas de menores que se sienten mal con cosas que leen o agravios que se generan en las redes. Lamentablemente hay mucho adulto que no cuenta con esto, no va a ser mi rol ese", aseguró Nicole Neumann.

Y apuntó, sin nombrarla, contra Mica Viciconte de generar los temas que salen en los medios: "La gente la tiene clara, sabe, y no se come ya cualquier fruta. Se agarran de la única campana que se ocupa de tirar cosas para ensuciar, yo no soy así. Yo protejo a mis hijas y ninguna otra cosa me interesa".

"Yo no tengo nada que aclarar públicamente, mi principal función es proteger a mis hijas, el resto no me importa", finalizó Nicole.

El contundente mensaje de Nicole Neumann ante la decisión de su hija Indiana de no invitarla a su fiesta de 15

Se sabe que desde hace algunos meses la relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero no pasa por su mejor momento luego de la niña prefiriera irse a vivir con su padre, Fabián Cubero, y su novia, Mica Viciconte.

Hace unos días trascendió la información de que Indiana no invitó a su madre al festejo de sus 15 años, que será a mediados de octubre, y ante esto, la modelo reaccionó con una sugerente frase desde las redes sociales.

Si bien no dio nombres propios, Nicole compartió un mensaje que se viralizó en Twitter y que los usuarios no tardaron en relacionarlo con la interna familiar con su hija mayor.

“You either quit or keep going, they both hurt”, se lee en el escrito en inglés cuya traducción al español es: “O renuncias o seguís. Las dos opciones duelen”.

Los usuarios en la red social asociaron este mensaje al conflicto que mantiene Nicole con Indiana, quien habría optado por dejar afuera a su mamá del festejo soñado de los 15 años.

La niña habría decidido hacer un festejo íntimo con familiares y amigos más cercanos que se encuentra en plena etapa de organización.

¿Será Nicole una de las invitadas o finalmente quedará afuera del evento?