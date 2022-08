El duro presente de Miguel Romano por la crisis económica

"Hay días que no entra un peso…", acotó Gómez Rinaldi. "Es la primera vez que me está pasando, no tenemos contado. Es tremendo lo que está pasando", remarcó el famoso estilista de la diva de los teléfonos.

Romano explicó que trata de cubrir algunos gastos con su jubilación, pese a que es un monto muy bajo el que recibe. "Y, no sé, no soy un novato en lo que estoy haciendo. Tengo mi vida prácticamente hecha y mi familia que es maravillosa, y tenemos nuestra jubilación, con la que podemos vivir... una semana", sostuvo.

Por último, el peluquero fue tajante al ser consultado sobre la idea de cerrar su salón. "No, ¿por qué iba a cerrar?, de ninguna manera. Tengo con qué mantenerla. Hay trabajo, ayer fue un día perfecto de gente, el día de hoy nada", concluyó.

Miguel Romano analizó la nota de Susana Giménez con Wanda Nara

Miguel Romano opinó del especial que Susana Giménez hizo con Wanda Nara en París y fue letal. "Vi la nota y me gustó para nada. No me gustó cómo estaba iluminada Susana. Tampoco cómo estaba sentada", cuestionó el peluquero histórico de la conductora.

El peluquero señaló que la diva no se lució como entrevistadora. "No me gustaron las preguntas que hizo. Estaba sentada a un costado... tendría que haber estado sentada en el medio. Susana es bravísima como periodista, pero fue una nota que pasó sin pena ni gloria", afirmó.

Romano también se refirió a la distorsión en los colores del especial de Telefe cada vez que la cámara enfocaba a Susana. "Si estaba yo ahí, digo '¡corten!' y pido arrancar de nuevo. Le faltaba luz a Susana", manifestó.

Al ser consultado por la apariencia de Wanda en la entrevista con la diva, Romano expresó: "La cara de Wanda salió perfecta... y eso que ella no tiene la cara perfecta".

Por último, el estilista aclaró que él sigue siendo el encargado de cuidar el pelo de la estrella de Telefe. "Sí, soy el peluquero de Susana. Lo que no puedo es viajar tanto tiempo como lo hace ella", sentenció.