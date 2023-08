El emotivo gesto de Pedro Alfonso con una fan que fue a verlo al teatro para celebrar que superó un cáncer

“Estamos festejando que venció el cáncer de mama y vamos a ir al teatro a la función de las 20. Sé que es muy difícil, pero te lo agradecería un montonazo, tanto a vos como al elenco”, agregó el muchacho.

El productor inesperadamente le respondió, le preguntó cuál era el nombre de su madre y añadió: "No te prometo nada, pero haré lo posible para mencionarla al finalizar el show”.

Durante la función, Pedro leyó la conversación con Juan Cruz y contó: “Yo chequeo mucho los mensajes que me escriben y me llegó un muy lindo". Ahí, el chico levantó la mano y reveló que su mamá no sabía que le había mandado un mensaje al actor, que era una sorpresa.

Lorena, la madre de Juan Cruz, sorprendida por la situación, habló y detalló: "Vinimos a festejar que terminé mi tratamiento, de cuatro años, contra el cáncer de mama”. Pedro, ahí, la abrazó, mientras el público la aplaudía, y le agradeció por compartirlo con ellos: “Estas cosas hay que festejarlas”.

Pedro Alfonso criticó duramente la gestión de Alberto Fernández: "Se fue..."

Pedro Alfonso,en diálogo con Marcelo Polino para Polino Auténtico: Íntimo (Radio Mitre), opinó y analizó la política del país antes de las PASO (que serán el 13 de agosto) y crítico duramente la gestión de Alberto Fernández.

"¿Qué mirada tenés del presidente, de esta gestión que está terminando?", le preguntó el periodista. "Y bueno... que termine. Costó mucho, hubo muchas cosas en el medio... A mí me había ilusionado cuando estaba la pandemia y la forma en que se comunicaba y todo. Pero después se fue todo a cualquier lado", expresó el actor.

"'Volvemos cambiados' es el eslogan", dijo Polino. "Sí, no sé... yo estoy para creer y el que venga, para apoyar, eso es importante. Más allá de lo que yo vote, quiero que el que venga arregle por fin estas cosas, lo más fácil y básico. Hay que confiar, tenemos un país maravilloso. Yo no sé a quién voy a votar, nunca estuve tan así. La confianza no la pierdo y ojalá las cosas cambien", opinó el productor.

Más tarde, Polino le consultó sobre la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Pedro respondió: "Lo peor que tienen son los spots, ahí ya me da bronca, cómo nos tratan y cómo nos habla... es muy raro. Hablo en general. Parece que te están cargando. Pero al que le toque estar, para mí hay que apoyar, salimos todos juntos de esta".

"Lo que más me gustaría es encaminar y ver un futuro. No me importa quién es el presidente, sino que haga las cosas. Siempre que aparece un presidente nuevo, yo apoyo. Mismo ahora, está Alberto y apoyo... pero es difícil", reflexionó.