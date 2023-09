El emotivo gesto de Romina Yan que nunca olvidó Facundo Arana

"Tengo muchas cosas para contarles de ella, de su integridad, de su ser buena persona, de su generosidad, de lo buena persona que era, lo magnífica compañera de trabajo", expresó el ex Chiquititas.

Y continuó: "Mi perra Ash se había muerto y Ro vio que yo estaba muy triste. Me dijo si la acompañaba a un lugar y me llevó a un campo donde había una perra muy bonita de la misma raza que ella tenía".

Y siguió movilizado: "Me dijo si la ayudaba a elegir, vi una perra que estaba escondida y le dije naturalmente esa es la que yo elijo´. Me dijo `saludala, porque esa es tu perra y te va a acompañar para siempre´. Me regaló a Pampa, que me acompañó por más de 14 años”.

"¿Por qué lo hizo? Porque nada pasaba desapercibido para ella. Era pura generosidad, la conocí en los shows que hicimos en el Gran Rex, en los montones capítulos que hicimos para Chiquititas y en esos meses que hicimos en Villa La Angostura Rincón de Luz", remarcó Facundo Arana.

"Es un ser de luz y por alguna razón, los seres de luz nunca se van. Los seres de luz viven para siempre y viven en el corazón de todos los que tuvimos el lujo de conocerla”, cerró a flor de piel su recuerdo sobre Romina Yan.

La foto inédita del hijo de Romina Yan para recordar a su madre en el día de su cumpleaños

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años a causa de un paro cardiorrespiratorio luego de salir de entrenar del gimnasio donde concurría.

Su muerte causó gran impacto y dolor en todo el ambiente artístico y desde las redes sociales se multiplican los mensajes de cariño y afecto en cada fecha especial para la actriz, hija de los productores televisivos Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

En este sentido, Franco Yan, uno de los hijos de Romina Yan, decidió homenajear a su mamá en el día en el que hubiera cumplido 49 años -5 de agosto- a través de una imagen inédita en Instagram.

Se trata de una foto que subió a sus historias en la que aparecen él y su mamá mirando al horizonte y agregó el emoji de un corazón color rojo.

La ex protagonista de la ficción infantil Chiquititas, éxito en la pantalla de Telefe, era madre de Franco, Azul y Valentín, fruto de su relación con Darío Giordano.