El emotivo posteo de Darío Barassi a un mes de la muerte de su mamá: "Golpeado y orgulloso"

En eso relató un conmovedor momento junto a su hija más grande donde "cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, y le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide". "Me preguntaba porque lloraba y me saltaba encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme q la abu Lala ya no estaba acá", agregó.

Dario Barassi la tumba de su mama

A su vez, rescató momentos de risa en esa dulce visita y escribió: "Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo , seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado q era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera".

"Mi mujer enorme abrazando todo. A mi, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida. En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, q básicamente lo son todo. Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo x el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. Te extraño vieja!", concluyó.

Darío Barassi un mes de la muerte de su mamá

Darío Barassi mostró las fotos de la lujosa casa que construye en un barrio privado

Darío Barassi pasó hace unos días por uno de los momentos más tristes de su vida por la muerte de su madre Laura, quien luchaba hace tiempo contra una dura enfermedad.

En medio del dolor, el conductor viajó a la provincia de San Juan donde nació y se aferró allí al cariño de sus seres queridos para pasar duro momento.

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, Darío mostró algunas fotos de lo que será su nuevo hogar, el cual está construyendo en un barrio privado.

"Lo linda que vas a quedar. Hola beba", expresó feliz el animador al ver cómo se van armando los distintos ambientes que tendrá la lujosa y cómoda vivienda.

"¿Asadito?", agregó en otra imagen donde será el quincho que tendrá una parilla para hacer asado. Los obreros se encuentran en plena construcción de la casa y el conductor ya palpita lo que será el resultado final de la obra.

