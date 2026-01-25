El emotivo video inédito de Gladys la Bomba Tucumana para recordar a su pareja a 8 meses de su muerte

"Él me estaba gastando jaja Me decía que hablaba más lento por sus pastillas. Fue en Pinamar, una escapada, qué suerte que lo hicimos", indicó movilzada la artista tropical en la imagen.

Y agregó: "Perdón mi amor, te amo con toda mi alma, eternamente mi vida! Mi turco hermoso, mi centurión, mi Luciano, te extraño".

"El 24/1/25 hoy justo hace un año de esto y hoy es que hace ocho meses que me dejaste amorcito mío. No puedo no creer que no estés acá conmigo, mi amor, mi vida", cerró a flor de piel Gladys la Bomba Tucumana, quien sigue procesando el dolor de su partida y recordándolo con mucho amor.

gladys bomba tucumana recuerdo video inedito de su pareja Luciano Ojeda

El llanto de Gladys la Bomba Tucumana al recordar a su novio Luciano tras su muerte

Gladys la Bomba Tucumana no pudo contener la emoción al hablar del amor que la unía a Luciano Ojeda, su pareja, quien falleció en mayo de 2025 después de luchar contra una dura enfermedad.

En su relato en el programa Secretos Verdaderos (América Tv), la artista contó que la ausencia de su pareja dejó un vacío que sigue presente en cada aspecto de su vida y que su hijo Tyago Griffo pasó a ocupar un lugar central, acompañándola y brindándole la fuerza necesaria para seguir adelante.

“Era una persona hermosa, un ser divino. Me amaba tanto, y yo a él, que era difícil no aceptar esta relación. Mi hijo nunca se metió en eso. Desde el día uno que lo conoció, lo quiso a Luciano, y él a mi hijo. Lo adoraba. Se despidió de mi hijo en el hospital: fue la última persona para la que abrió los ojos y lo abrazó en su cama. Mi hijo viajó desde Córdoba para decirle que lo quería y lo amaba", explicó la cantante en charla con Luis Ventura.

“Quería casarme con él, pero no se pudo. En el sanatorio igual nos casamos ante Dios. Luciano fue algo grandioso en mi vida, la única vez que amé de verdad y me sentí amada por alguien", sostuvo con mucho dolor.

Y remarcó lo bien que le hizo la apareción de él en su vida: "Me sentí respetada, merecedora de cosas que pensaba que no merecía: que alguien viviera para mí, que me esperara para una comida, que estuviera todo el día pendiente. Éramos tan felices”.

“Es difícil y duro. Lo extraño todos los días de una forma que no puedo explicar. A veces siento que no fue justo para mí, porque fue la única vez que sentí algo tan puro y hermoso. Fue todo muy mágico y hermoso. Estoy agradecida a Dios por haberme permitido conocerlo", concluyó la cantante envuelta en lágrimas.