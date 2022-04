El enigmático mensaje de Ricardo Montaner sobre el nacimiento de su nieto

Al mismo tiempo, se habló de un hermético silencio debido a que Evaluna Montaner y su marido tendrían vendida la exclusiva a un medio en particular; así como también de la obsesión de su famoso papá por el número 8, por lo que anunciarían el nacimiento ese día.

Pero el viernes 8 de abril pasó y el anuncio nunca llegó. No obstante, llamó mucho al atención el enigmático mensaje que Ricardo Montaner dejó en su cuenta de Twitter: "Abril cae 8 todo el mes...", generando un sin fin de reacciones preguntando si efectivamente había nacido el nuevo integrante de la familia.

TW Montaner 8 de abril.jpg El mensaje que posteó Ricardo Montaner en la noche del viernes 8 de abril desde su cuenta de Twitter, lo que haría creer que efectivamente ya habría nacido su nieto Índigo.

"Dios multiplique cada día, ese amor, para que Índigo crezca feliz, con su familia. Dios los bendiga con Su amor", "Montaner no me hagas esto, me duele, me destruye no saber si nació o no Índigo" o "Felicidades, familia! abuelo... me imagino lo consentidor que vas hacer y la familia feliz disfrutando de la llegada de Índigo", fueron sólo algunos de los cientos de comentarios que el intérprete de 'Tan enamorados', entre otras tantos hits, recibió.

La insólita teoría por la que Evaluna Montaner y Camilo no anuncian el nacimiento de Índigo

Durante los últimos días, los rumores del nacimiento de Índigo, el bebé de Camilo y Evaluna Motaner, son cada vez más fuertes. Sin embargo, a pesar de que la familia lo niega, una teoría conspirativa respecto de por qué la pareja no habría confirmado el nacimiento se hizo viral, y tiene que ver con la supuesta obsesión de la familia Montaner con el número 8.

De ser así, el parto se anunciaría el viernes 8 de abril se dijo -pero no ocurrió-, y haría juego con el tweet que posteó Ricardo Montaner el 1 de abril: "Ya comenzó la semana del nacimiento".

La llamativa teoría la lanzó el usuario de Instagram @lomaspopucom cuando explicó: "Ojo, no se olviden que los Montaner tienen una obsesión con el número 8. Es un número especial para ellos". Y agregó: "Para mí que quieren que Índigo nazca ese día, o lo quieren confirmar ese día".

Camilo Evaluna Instagram.jpg La insólita teoría sobre la fascinación de la familia Montaner con el número 8.

El único que se refirió a la llegada del primogénito fruto del matrimonio entre su hija menor, Evaluna y Camilo, fue Ricardo Montaner con sugestivos tweets: "Calma, todavía falta. Hoy en casa no se duerme".