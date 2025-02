El enojo de Cinthia Fernández tras el mal momento que vivió en un restaurante

Y es que fiel a su estilo, la mediática no dudó en mostrar a través de sus redes sociales el incidente que tuvo durante la última noche cuando fue a cenar a un restaurante de la zona.

“Armo las nueve valijas y esto queda de mi”, comenzó diciendo en una historia donde se le veía completamente cansada y acalorada después de los preparativos para emprender la vuelta.

Como si eso fuera poco, en la misma publicación señaló la marca que llevaba en su frente y con poca paciencia escribió: “Aviso parroquial del día: no me rompan los huecos que es no es un grano! Me llevé puesta una lámpara un restaurante”.

Cinthia Fernández percance en un restaurante

Cinthia Fernández insultó a Mauro Icardi por el polémico audio de su hija

Durante el fin de semana escaló aún más la tensión entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez tema que sin duda se convirtió en el gran escándalo del verano.

En ese sentido, quien lanzó una reflexión muy dura contra el futbolista fue Cinthia Fernández, quien desde su cuenta en X cuestionó directamente al ex de Wanda, tal como sucedió días atrás cuando fulminó a Daniel Osvaldo tras su polémico mensaje en redes que habría estado dirigido a Jimena Barón, madre de Momo.

Fernández fue tajante con su opinión luego de que se conociera en las últimas horas un audio de una polémica conversación de Icardi con una de sus hijas.

"Me parte el alma Francesca la hija de el imbécil de Mauro Icardi. Pobre nena. Cómo le vas a hablar así", indicó la panelista de LAM, América TV, sobre una charla telefónica de Mauro con su hija Francesca que se filtró.

"Qué desubicado, agresivo, enfermo. No hay un límite de me estrujo el corazón", continuó muy enojada Cinthia Fernández.

"Chiquita linda ojalá estas niñas estén bien. Que alguien judicialmente se ocupe de esto. Es una locura", concluyó la panelista su dura reflexión.