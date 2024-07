El enojo de los famosos en Miami tras los incidentes en la final de la Copa América 2024

Lola Latorre_arg.jpg

lola latorre_historia_miami.jpg

El conductor Marcelo Tinelli también habló al respecto en un video que subió a sus historias de Instagram. “Ya estamos acá, no saben lo que fue la entrada, un moplazo groso, mucho lío para entrar, pero ya estamos acá en el VIP, gracias a Dios esperando el partido”, contó. Y subrayó: "Picante la entrada, picante".

Embed

Luego, Diego Leuco registró la demora de la competencia, desde adentro del estadio. "Partido demorado por los incidentes. El Dibu espera precalentando con los arqueros", escribió el periodista.

diego leuco_miami.jpg

En tanto, la modelo Luciana Salazar publicó una foto desde la tribuna y expresó: “Esperando a que empiece, vamos Argentina”.

Según comentaron los periodistas Juan Pablo Varzky y Pablo Giralt, miles de argentinos que tenían entradas no pudieron ingresan al estadio y disfrutar de la final.

luciana salazar_historia_miami.jpg

Jimena Barón le cumplió el sueño a su hijo Momo y compartió el emotivo momento: el video

La cantante Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo con pasajes y entradas para ir a Miami, Estados Unidos, y ver la final de la Copa América, el partido de Argentina contra Colombia.

Todo comenzó cuando la actriz simuló grabar un video para redes de una marca de lentejas. Mientras cenaban, ella le preguntó a su hijo dónde vería la final del campeonato que será el domingo.

Ahí, Momo le contó que su intención era verlo en la casa de un amigo, Dante. “¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, le consultó Jimena.

Momo asintió e inmediatamente La Cobra le hizo la pregunta que lo cambiaría todo: “¿En lo de Dante o en Miami?”. Jimena se tapó el rostro con sus manos y comenzó a llorar de la emoción. Momo, que no entendía lo que le estaba pasando, le preguntó a su mamá: "¿Estás bien?".

“Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte”, le reveló la artista muy conmovida. “Estaba renerviosa, te amo, hijo”, expresó Barón mientras su hijo la abrazaba.

Jimena subió el tierno video a su cuenta de Instagram y escribió: “Matías nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser”.

“Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada, pero Momo es Momo. Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí. Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo”, agregó.

"Le inventé un canje de lentejas (que es verdad que nos las mandaron de regalo) y le di el regalo que tanto quería darle. Te amo hijo, no sabré pagar el pack fútbol pero creo ser buena con las sorpresas", cerró la cantante.