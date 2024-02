El enojo de Thiago Medina al querer cambiar a las gemelas en un baño público: "¿Y la igualdad?"

"¿Por que no hay cambiadores en el baño de hombres siendo que los dos somos los papás? Así como esta la mujer, la mamá, también esta el papá. Y si yo quiero ir a cambiarla necesito un cambiador en el baño de hombres", enfatizó.

Demostrando un clara indignación por el episodio vivido junto a las pequeñas Laia y Aimé, Thiago continuó: "Me paso que fui a cambiarlas y no tenían el cambiador, me molesto mucho eso porque, ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que meter en el baño de mujeres o como tengo que hacer para cambiarlas? Estoy molesto".

El mismo video, lo compartió Dani en su cuenta y de acuerdo con las palabras de su novio adjuntó: “¿Y la igualdad? ¿Dónde esta?”. Minutos después, publicó otra historia al respecto y mostró a Thiago finalmente cambiando a las bebas sobre el baúl del auto.

"Ahí está. Tenemos que ingeniarnos como cambiar los pañales. El papá está indignado, muy buen punto", sentenció.

Daniela Celis compartió el tierno video del primer corte de pelo de las gemelas

Desde que Daniela Celis se convitirió en madre no para de compartir contenido sobre sus adoradas gemelas, Laia y Aimé. La ex Gran Hermano ha mostrado sus rutinas de sueño, la técnica para alimentarlas, y su primera salida sin sus hijas.

Ahora, la morocha, a través de sus redes sociales, publicó un emotivo video: el primer corte de pelo de las gemelas. Una enfermera fue hasta la casa de Pestañela y Thiago Medina y se encargó de cortarles el pelo a las nenas.

En las imágenes se ve cómo la enfermera, que lleva puesto guantes, les rapa con suma delicadeza las cabezas a Laia y Aimé. Al final del video se puede observar el tierno resultado.

Daniela, además, guardó los mechoncitos de pelo de sus hijas en unas bolsitas con el nombre de cada una para tener "un recuerdo para toda la vida".