El escandaloso video donde Coti Romero da a entender que hay arreglo en Gran Hermano

"Hubo un momento en el que Mora (Jabornisky) nos hace entender a Agustín y a mí... 'se acuerdan que dentro del contrato hay una parte que dice que si nosotros no jugamos, acá nos pueden sacar'. Y yo le digo 'sí, la gente'", indicaba Coti Romero.

"Cuando me pongo a leer, en una parte no decía específicamente eso, pero como que daba a entender que ellos podían decidir", detalló la ex participante del reality.

A lo que Pablo Agustín le contestó: "En cualquier contrato de cualquier medio, la producción dice 'si sentimos que tu presencia le hace mal a nuestro producto o nos hace perder plata, te vamos a volar y vamos a inventar la regla que se nos cante el culo'".

"Y Santiago del Moro todo el día decía 'jueguen'. Yo sentía que todo el tiempo que nos decía eso era 'chicos, empiecen a jugar porque está muy aburrido, a la gente no le gusta esto que están haciendo", aclaró Coti en esa entrevista que se volvió a viralizar en los últimos días desde las redes en medio del furor por el programa.

coti gran hermano 2022.jpg

El polémico pedido de Julieta Poggio que perjudica la imagen de Coti Romero: "Ningunea"

Este miércoles, en LAM, América TV, el cronista Santiago Sposato, después de haber tenido un fuerte cruce con la mamá de Julieta Poggio, Patricia Destefani, reveló el polémico pedido que hizo la ex Gran Hermano contra Coti Romero.

El cronista contó que Poggio les pidió a las marcas que trabajan con ella que no lo hagan con la ex participante del Bailando. “Está pasando con varias marcas que llaman para trabajar a Coti. Tengo individualizadas por lo menos cuatro marcas, que no las voy a nombrar que si trabajaban con Coti no trabajaban más con Juli. Además, estilistas y maquilladores", detalló Sposato.

Y agregó: "Lo pide ella misma, no quiere que marcas que trabajen con ella trabajen con Coti. Son marcas de ropa, me dijeron que maquilladores y peinadores no podían compartir famosos”.

Ahí, la panelista Marcela Feudale remarcó: “Eso ningunea un poco la acción de Coti cuando dice ‘ay bueno, yo tengo todos productores atrás y ella lo hace solita' como ninguneandola. Esto tampoco está bueno”.

Más adelante, Marixa Balli y Nazarena Vélez opinaron sobre la actitud de la actriz y sostuvieron: "A mí no me parece mal". "Eso es muy normal, hagámonos cargo de que eso pasa normalmente", aseguraron.