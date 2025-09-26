La fuerte reflexión de Andrea del Boca tras la absolución en el juicio por Mamá Corazón: "Nueva vida"

Y remarcó a las personas que la acompañaron durante estos largos años que duró el juicio y la apoyaron: “Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Ontivero y Schumacher por toda su ayuda”.

“Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. Gracias”, concluyó conmovida la artista su posteo.

andrea del boca mensaje tras ser absuelta en el juicio

El duro mensaje de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, tras el fallo de la Justicia

Anna Chiara, hija de Andrea del Boca, hizo un contundente descargo en redes sociales donde expresó el impacto que tuvo el largo proceso judicial de su madre en su vida.

"Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí a base de esto, mis interacciones empapadas por este conocimiento", comenzó la joven en una historia de Instagram.

Y remarcó: "Miles me siguen por este morbo, la hija de la 'chorra'. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar. Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen".

" Los que recurren al agravio optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea", continuó con firmeza Anna Chiara.

La joven dejó en claro que su mensaje no busca generar lástima y apuntó: "Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble o las suposiciones y prejuicios, ni hablar de los chimentos".

"Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué. Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla", siguió la hija de la actriz.

Y cerró contando qué hizo al momento en que los jueces comunicaban el veredicto y bancó a pleno a su madre: "Mientras daban el veredicto puse el portarretratos de mi abuelo junto a las velas y cuatro pares de manos entrelazadas. Me voy a asegurar de que este legado esté tan vivo como él lo está en mí. Estoy inconmensurablemente agradecida. Toca brindar con mamá que se lo recontra requete re súper duper mega merece. Mujerón. Que tengan un hermoso día, ella lo tendrá".

anna del boca 1