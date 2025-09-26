Marcelo Tinelli enfrentó la versión de terceros en discordia tras su separación de Milett Figueroa

Y señaló sobre el buen vínculo que tiene con sus ex parejas: "A mí nunca me ha tocado esto de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y un mensaje bueno".

"De hecho tengo una excelente relación con todas mis ex y está todo bien, de mi parte no hay ningún problema y es lo único que quiero decir", apuntó Tinelli.

"Saquemos a los terceros porque es inmerecido para ninguno, me parece que es una falta de respeto y no está bueno", finalizó el conductor fastidioso por esa versión que circuló tras confirmar el final de su relación con Milett Figueroa y que incluyó al nombre de otra famosa como el de Sabrina Rojas, quien desmintió rotundamente ese rumor.

La furia de Milett Figueroa con LAM

Milett Figueroa dejó trascender al aire en LAM (América Tv) su malestar por la ola de comentarios que comenzaron a circular en los medios tras confirmarse su separación de Marcelo Tinelli.

Según señaló la modelo peruana, las versiones que surgieron sobre supuestos terceros en discordia como motivos del final de su relación con el conductor la perjudican y afectan su imagen pública.

"No es verdad. Siempre fui muy respetuosa con todos. No está bueno nada de lo que están haciendo conmigo", comenzó su descargo Milett Figueroa en diálogo con el periodista Santiago Riva Roy vía mensajes de WhatsApp.

"Está bien si nunca les gusté, pero de ahí a decir todas esas barbaridades, me parece injust. No soy una mala persona, nunca insulté a nadie. Me dijeron de trepadora hasta oportunista. Nunca les respondí. ¿Yanina cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve", continuó furiosa la ex novia de Marcelo Tinelli.

Y siguió firme en su postura aclarando que estará presente en la ceremonia de los Premios Martín Fierro del próximo lunes: "Me gustaría que todos esos que hablan, lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia".