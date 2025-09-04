Darío Cvitanich reveló cómo terminó su relación con Chechu Bonelli y desde cuándo sale con Ivana Figueiras

Sobre por qué se conoció recién hace dos meses la separación, Fava aclaró: “Es porque empezó a conocer a Ivana con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo. Agregó algo más: según Cvitanich a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer. La relación se terminó porque se acabó el amor”.

Qué hizo Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich

Tras varias semanas de intensos rumores sobre una crisis y separación, Darío Cvitanich confirmó finalmente su ruptura con Chechu Bonelli, luego de 14 años de relación y tres hijas en común. Si bien ambos continuaban viviendo bajo el mismo techo, los rumores indicaban que el exfutbolista ya había comenzado una nueva relación sentimental.

Desde el entorno de la periodista deportiva aseguraban que Chechu estaba convencida de que aún podían recomponer la pareja. Sin embargo, después de que Darío se mostrara públicamente el pasado fin de semana junto a Ivana Figueiras, la mujer con la que se lo vincula, para Bonelli ese hecho representó el punto de no retorno.

Así lo confirmó Paula Varela en Intrusos (América TV), al señalar que esas imágenes habrían sido el quiebre definitivo para la también modelo, por lo que, tras sentirse expuesta públicamente, "le pidió que se fuera de la casa", relató la periodista.

Por su parte, ante la consulta directa de Karina Iavícoli vía WhatsApp sobre la situación real con Cvitanich, Bonelli se mostró escueta y cortante: "Estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe bien cómo soy".

"Estoy viviendo algo muy privado, no me interesa hacerlo público. Sólo pido un poco de cuidado por las nenas. Yo estoy volviendo a ser yo, recuperando mi esencia", completó Chechu.

Sin embargo, las cámaras del programa de espectáculos de las tardes de América TV la captaron recientemente saliendo de una sesión de tatuaje. Al ser consultada sobre cómo se encuentra anímicamente luego de la confirmación del nuevo vínculo de su ex pareja, Bonelli optó por no hacer declaraciones.

"Chicos, no tengo nada para decir. Gracias, de verdad", fueron sus escuetas palabras, a pesar de la insistencia de los cronistas presentes.

"Conozco mucho a Chechu, está triste. Se fue a tatuar los nombres de los hijos. Sí. Lo disimula porque, a ver, ¿qué va a salir? Como una desgraciada llorando, dolorida, diciendo ella que está con otro. O sea, a ver, ¿qué va a hacer? Lo disimula. Tal vez se podría sí frenar", reflexionó Iavícoli, intentando ponerse en su lugar.

La periodista también advirtió, frente a las críticas de los conductores del programa por no haber hecho ninguna declaración, que "si pudiera hablar, se pararía y hablaría, pasa que no puede hablar todavía. Igual pasa que ella quedó como muy ofendida con todo", recordando que Chechu conoce perfectamente las reglas del juego al trabajar en los medios.