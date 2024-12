El estratégico movimiento de Wanda Nara para estropearle el verano a Mauro Icardi y la China Suárez

Embed

Así como detalló que “el 25 de diciembre se vencía el plazo de la familia con Mauro y tenían que volver con su mamá”. Pero hete aquí que “Wanda llegó a Uruguay con su madre” y con Kennys Palacios, mientras que “la familia seguía con Icardi”.

Y como resulta que Mauro no puede salir del país con su familia, entonces “se queda en Argentina”. “Las vacaciones de Mauro con la China van a tener que esperar si esto no cambia. Wanda podía sacarlas del país porque el juez la había autorizado, pero él no puede”, detalló el periodista de América.

Fue allí que el periodista recordó que Nara está "odiada" con la relación de Mauro Icardi con la China Suárez. "Ella lo confesó con Susana Giménez, y todo lo que Wanda Nara hizo y hace es por esa relación que no quiere”, concluyó rotundo.

china suarez mauro icardi.jpg

Tras recibir la Navidad con L-Gante, Wanda Nara llegó a Punta del Este con otro hombre

En medio de su feroz batalla con Mauro Icardi, de quien decidió separarse -al menos oficialmente- un par de meses atrás al tiempo que blanqueó su romance con L-Gante en noviembre pasado, Wanda Nara celebró esta Nochebuena en su casa de Santa Bárbara con el artista urbano, sus padres, su hermana junto a su pareja Facundo Pieres, algunos amigos y sin sus cinco hijos.

Y tal parece que tiene su agenda cubierta de actividades, dado que sobre el mediodía de este miércoles de Navidad, la conductora de Telefe llegó a Punta del Este. Así lo informó FarándulaShow, que estuvo en el aeropuerto esteño y registró imágenes del preciso momento en que Wanda baja del avión.

Extrañamente pudo vérsela sin la compañía de Elián Valenzuela, quienes no se despegaban desde que anunciaron su noviazgo el 1° de noviembre pasado, mientras que fue su asistente y mano derecha Kennys Palacios quien viajó junto a ella.

Según puede apreciarse en el video, Kennys retrató a Wanda al pie del avión, postales que inmediatamente la mayor de las Nara compartió en sus historias virtuales. "Un verano más juntos. Punta 2025 se trabaja", anunció la mediática en la selfie con Palacios, mientras que en su foto al pie del avión se limitó a saludar "Hola Punta del Este", y ya dentro del auto que la sacó de la pista posó apoyada en su lujosa cartera y le deseó a sus seguidores "Feliz Navidad".