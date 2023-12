El estremecedor último mensaje de Ricardo Piñeiro, una semana antes de su muerte

Tras su partida cobró relevancia el último posteo de Ricardo Piñeiro en su cuenta de Instagram. En su feed se puede observar que la última foto que compartió fue una junto a sus adoradas mascotas.

"Celebrando ser parte de esta gran familia", escribió en dicha publicación, donde se lo ve con una gran sonrisa, caminando por Plaza Francia junto a sus cuatro salchichas.

RicardoPiñeiro.jpg

El posteo de Paula Chaves por la muerte de Ricardo Piñeiro

En su cuenta de Instagram, Paula Chaves le dedicó un sentido posteo a Ricardo Piñeiro. "Vos me diste la oportunidad de cambiar mi vida. Vos confiaste en mi cuando nadie confiaba. Vos me llevaste a recorrer el mundo. Vos me alentaste y enseñaste aun mas a amar y rescatar perros. Vos me hacías sentir segura de mi misma en un ambiente muy difícil", comienza diciendo la modelo.

"Vos entendías mi pánico al avión, porque le tenias mas miedo que yo, y así y todo viajábamos por todos lados. Gracias por cambiar mi destino para siempre , por suerte pude decirte todo lo que te amaba en vida, pude agradecerte todo, todo lo que hiciste por mi", continua.

"Me quede con ganas de poder compartir mas tiempo juntos. Buen retorno a la fuente Richard", finaliza.