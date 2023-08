El extraño video de Gabriel Cartañá que podría tratarse de un fenómeno paranormal

Gabriel Cartañá video paranormal

Inmediatamente el video se llenó de comentarios preguntando acerca de este fenómeno, y fue tal el revuelvo, que debatieron lo sucedido en el vivo de Bendita. “Me preguntaban si me había dado cuenta, y yo al principio dije '¿de que?' Empezó el primer comentario que decía 'miren la ventana' y siguió entre la gente”, contó en el programa.

“A él le escribió alguien que sabe mucho, fue una larga explicación pero es otra vez esta idea de las dimensiones diferentes. Una explicación científica, no algo paranormal”, sumó Beto Casella.

Sin embargo, Cartañá sostuvo que el no creía en esas teorías y que por el momento no tenia una explicación. “Le pasa justo a Gabriel porque vos fuiste escéptico. Siempre dijiste 'voy a darle mil dólares al que me pueda demostrar algo', y fijate lo que te termina pasando…”, sugirió su compañera Alejandra Maglietti.

Embed

Dura acusación de Edith Hermida a sus compañeros de Bendita

Tras confirmar hace unas semanas su separación de la incipiente relación que había iniciado con un productor radial, compañero de la emisora en la que trabaja, Edith Hermida volvió a ser noticia al protagonizar anoche un tenso e incómodo momento durante el aire de Bendita (El Nueve) al percatarse que le faltaba su teléfono celular.

“¡Me lo robaron acá!”, instintivamente acusó Hermida, sin filtro alguno. Es así que inmediatamente Tamara Pettinato la llamó para ver si alguien atendía el teléfono de su compañera de panel, pero el resultado, en un primer intento, fue fallido.

"¿Se puede saber qué pasa? Veo movimientos, que te parás..." preguntó Beto Casella en pleno aire, visiblemente perturbado por el murmullo. Fue allí cuando Hermida disparó sin filtro: "Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio".

Ante esta acusación que generó un momento más que tenso en pleno aire, Pettinato explicó que al llamar al celular de Edith daba ocupado, mientras Hermida no dudó en acusar "Seguro me lo robaron". En ese momento, Tamara señaló detrás de cámara dejando entrever que se trataría de alguna broma interna.

Así las cosas, y con el aire que se cortaba solo, Casella defendió al equipo del programa asegurando "Acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio...", pero Edith Hermida siguió en su postura acusadora: "No sé... La última vez que lo vi fue acá, en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo concentrar, chicos".

Lo cierto es que el programa siguió su curso, hasta que ya casi terminando la emisión Edith volvió a usar el celular de Tamara Pettinato para llamar a su teléfono perdido o robado y para su sorpresa la atendió un hombre. Probablemente este jueves la locutora revele si pudo recuperarlo y cómo llegó a manos extrañas.