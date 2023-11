El filosísimo comentario de Ángel de Brito sobre Eliana Guercio tras su cruce con Coti Romero

Eliana Guercio Coti Romero - captura Polémica en el bar.jpg

Todo esto por el mal tino de Coti cuando hizo un comentario fuera de lugar sobre Zaira Nara, lo que desencadenó la renuncia de la morocha del streaming Bailando 2023 (América TV).

Así las cosas, este viernes Ángel de Brito sentó posición desde su cuenta en X -ex Twitter- sobre el breve pero incomodísimo cruce entre las chicas. Replicando el video de ese momento, el conductor de LAM disparó: "¿Eliana Guercio dónde estudió? ¿Dónde se preparó? ¿Por qué le pide a COTI algo que ella tampoco hizo?".

Tras la increíble repercusión del filoso mensaje de Ángel, muchos seguidores recordaron que tiempo atrás Guercio se ofendió con De Brito, quien según había contado: "Se enojó por una pavada, y eso que la banqué cuando no era nadie. Se ofendió porque no la elegí entre ella otra en un #ángelresponde".

El contundente pase de factura de Eliana Guercio a Coti Romero por su desubicado comentario sobre Zaira Nara

A fines de octubre, Coti Romero se despachó con una tremenda frase agraviante contra Zaira Nara, que según ella pertenecía a Charlotte Caniggia, lo que terminó provocando la renuncia de la morocha del streaming del Bailando 2023 (América TV), despertando todo tipo de cuestionamientos. El más reciente fue el de Eliana Guercio, anoche en la edición especial de Polémica en el Bar.

Porque si bien la correntina en su momento se disculpó con la menor de las Nara, tanto en privado como en público, el episodio sigue dando tela para cortar.

Así, con Coti sentada a la mesa de Polémica en el bar (América TV) en la noche del jueves, Eliana Guercio le dijo cara a cara que fue "horrible" lo que hizo. Claro que Romero reconoció que "fue un error" pero se excusó argumentando "soy muy joven y estoy aprendiendo".

"Aprender al aire es difícil porque te vas llevando puesta a gente que no tenía nada que ver para pasarla mal" le respondió picante la mujer de Chiquito Romero solidarizándose con Zaira. Pero Coti se mantuvo firme en su postura, al asegurar que aprende al aire todo el tiempo.

Claro que la cosa, lejos de quedar ahí, fue in crescendo. Porque Guercio disparó una vez más: "si no estás preparada, no hacés un programa en vivo", a lo que Coti contraatacó y aseguró: "estoy preparada pero también voy aprendiendo".

Y ante una Coti que no se quedaba callada, Eliana fue letal al lanzarle una dura frase, pero completamente cierta, al afirmar: "si estuvieras preparada, no te hubieras mandado la que te mandaste". "Si no estuviese preparada, no estaría en donde estoy" intentó seguir la pelea Coti, pero Guercio ganó el round al lanzar filosa: "Sí. Hoy ponen a cualquiera", antes de que Marcela Tinayre interviniese para poner fin al tenso cruce.