Ángel de Brito anunció el casamiento de una reconocida exmodelo: los detalles

La panelista Fernanda Iglesias detalló sobre el trabajo de Castro: "Él era la prensa de (Daniel) Scioli. Pero ahora él trabaja, no sé si ahora, pero trabajaba en prensa del ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad". "Siempre se dedicó a hacer prensa", afirmó Ángel.

"Ellos estuvieron separados un tiempo y después volvieron", agregó Iglesias sobre los novios. "Hace seis años que están juntos, me dijo que está muy contenta, que está afuera de todo, obviamente, que no quiere saber nada con nada", contó el periodista.

Ahí, Yanina Latorre sumó: "Ella es empresaria, tiene la lencería". "Claro, es como que te confunde, porque una ya no la tiene como modelo, la tiene como empresaria", opinó Marixa Balli.

Más adelante, las angelitas hablaron del vínculo entre Rabolini y Scioli. "Ese año (2015) que eran candidatos (Mauricio) Macri, (Sergio) Massa y (Daniel) Scioli vinieron todos a El diario de Mariana en pareja. Vino Mauricio con Juliana (Awada), Daniel con Karina, y Sergio con Malena (Galmarini). La nota más incómoda fue la de ellos porque no eran pareja. Medio que no lo podían caretear", contó Ángel.

"Era una cosa antigua que el Presidente tenía que tener esposa. No podía estar divorciado", explicó el comunicador. Y Marcela Feudale argumentó: "Por la religión católica, apostólica, romana que es a la que adhiere la Constitución".

"Jorobábamos hoy con Karina, me dijo que nunca más usó rodetes. Me dijo: 'nunca más me maquillé, nunca más me vestí de fiesta, toda la ropa que tenía para esa época no la usé más'. Está feliz en su casa con su novio planeando el casamiento", reveló el conductor sobre las costumbres que dejó atrás Rabolini.

Ángel de Brito y Juana Viale se bajaron de los Martín Fierro Latino Miami: los idénticos y curiosos motivos

Ángel de Brito comentó al aire en LAM, América TV, que recibió una propuesta para conducir los Martín Fierro Latino Miami pero no la aceptó, explicando los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

También Juana Viale fue tentada para ser la dupla en la conducción del evento que será el próximo lunes 27 de noviembre en Estados Unidos, pero al igual que el periodista no aceptó el ofrecimiento.

"La Visa te la aprueban en dos minutos, yo me bajé porque hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido", fundamentó el conductor sobre por qué se inclinó por no aceptar la propuesta laboral.

Y agregó un tanto molesto por las formas en que se manejaron desde la organización del evento: "Me pareció todo muy desprolijo y yo no me voy a ir a otro país a trabajar. Así que ahí me bajé".

En cuanto a la situación de Juana Viale, explicó que fue un caso similar al de él: "Lo mismo pasó con Juana Viale. La llamaron, se reunieron 200 veces con Nacho Viale, hasta que Nacho Viale los mandó a cagar".

"Les dijo 'vayan a producir de verdad'. No se puede ser tan amateur para producir algo internacional. Llamaron a un montón de figuras, promocionaron el evento y ahora va El Pollo y Pampita, pero ellos van a trabajar", cerró Ángel de Brito.