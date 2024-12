El firme comentario que le hizo Wanda Nara al abogado de la China Suárez

"Iniciamos una medida cautelar tratando que la Justicia ponga un freno a esta situación de filtración de chats, videos, audios privados. Tuvimos buena recepción y se sacó la medida cautelar el viernes a última hora", precisó el letrado.

Embed

"Le impide a Wanda Nara u otra persona difundir todo lo que tenga que ver con María Eugenia Suárez", aclaró sobre la medida de la Justicia.

El abogado contó cuándo charló directamente con Wanda: "Me llamó el domingo antes que saliera el programa de Susana Giménez a raíz de una charla que había tenido con Ana Rosenfeld (abogada de Wanda). Fue una charla cordial, me contó su situación, la escuché y nada más. Después no hablé nunca más".

"Soy abogado de Eugenia hace más de tres años. En esta situación se había sentido afectada por los dichos en el programa de Susana Giménez y dichos que consideraba falsos de la señora Nara", remarcó.

Y puntualizó sobre lo que más afectó a Suárez de los dichos de Nara: "En especial con lo que tenía ver con lo que había ocurrido dentro y que se habían ido juntos a Santa Bárbara, que Icardi no habría ido en un estado adecuado a la pericial después de haber estado con Eugenia, todas falsedades que le dolieron y le afectan".

abogado la china suarez.jpg

¡Lo que faltaba! Imputaron a Wanda Nara por una polémica acusación

Cuando por estas semanas Wanda Nara vive un nuevo escándalo personal, en medio de su separación de Mauro Icardi y la oficialización de su noviazgo con L-Gante, en las últimas horas sumó un nuevo dolor de cabeza por el que deberá presentarse ante la Justicia.

Lo cierto es que la conductora de Bake Off Famosos quedó imputada por promover la ludopatía tras haber promocionado desde sus redes sociales una serie de casinos, en el marco de una investigación judicial sobre páginas de juego clandestino.

En tanto, según habría asegurado la propia Wanda, los sitios online que promocionó ella serían legales a diferencia de otros que promovieron otros famosos.

"Intentan acusarla de promover la ludopatía en personas que hoy son ajenas (al juego). Ella promociona casinos que son legales. La defensa de Wanda cree que el fiscal quiere tener una foto de ella saliendo de su fiscalía", aseguró Estefi Berardi en Mañanísima (El Trece).

En tanto, el que sí estaría más complicado sería L-Gante, actual pareja de Nara, a quien acusan de haber promocionado apuestas ilegales desde sus redes.