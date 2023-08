El firme pedido de Justicia de Pamela Sosa tras la muerte de Silvina Luna

La noticia causó dolor infinito en el mundo del espectáculo y varios famosos se pronunciaron al respecto. Una de ellas fue Pamela Sosa, la expareja de Lotocki, fue una de ellas.

“Asesino, ¿qué están esperando, por Dios? Necesitamos Justicia, ¿jueces qué están esperando? Para qué mierda está la Justicia si no es para cuidarnos”, escribió Sosa en sus historias de Instagram para exigir Justicia.

Embed

Así fueron las últimas horas de Silvina Luna en su lucha por vivir

Anoche se habían conocido preocupantes noticias sobre el cuadro de la salud de Silvina Luna, y finalmente este jueves por la tarde se confirmó la noticia de su fallecimiento a la edad de 43 años.

La modelo se encontraba internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano hace casi tres meses, y su familia decidió tomar la decisión más difícil. “Si hoy Silvina está viva es porque está conectada, y aparentemente la familia ya habría decidido desconectarla”, fueron las palabras de Pampito en Intrusos minutos antes de confirmar su partida.

Había ingresado el 14 de junio por una bacteria y en las últimas semanas las noticias parecían esperanzadoras cuando lograron sacarle la respiración mecánica. Sin embargo, tuvo recaída luego de contraer Covid-19 y su cuadro se torno cada vez más complicado.

Silvina Luna 04.jpg

“Los médicos están haciendo todo lo posible pero, a veces, no alcanza. En su momento, habíamos dicho que era un riesgo volver a intubarla porque cualquier cánula que le ponen, todo puede provocar una infección nueva y es sumar más conflictos de salud a lo que ya tiene”, agregó.

Tras una larga lucha por una hipercalcemia y una insuficiencia renal que serían consecuencia de intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki, su corazón no logró resistir más de tres horas sin asistencia respiratoria. "Ese deterioro no sólo fue por dentro sino también externo (las uñas, el pelo) porque te va debilitando físicamente y eso afecto a todo, no sólo a la calcemia que tenía en los riñones", expresó Karina Iavícoli en Intrusos al conocer la noticia.