El flojo menú de los premios Martín Fierro 2022: ¿los famosos se quedaron con hambre?

entrada menú MArtín Fierro 2022 BASE.jpg La entrada del menú de los premios Martín Fierro 2022.

En tanto, lo más suculento de la noche fue sin duda el plato principal. Un ojo de bife, puré marinado con zanahorias laqueadas y piñones crocantes.

plato ppal menú Martín Fierro 2022 BASE.jpg El plato principal del menú de los premios Martín Fierro 2022.

Mientras que a la hora del postre, que llegó en la tanda comercial luego del video homenaje a todas las figuras que murieron estos años, el hotel de Puerto Madero sirvió en esta entrega de los premios Martín Fierro 2022 un bizcocho cítrico con curd de maracuyá y espuma de limón.

postre menú Martín Fierro 2022 BASE.jpg El postre del menú de lo premios Martín Fierro 2022.

Estefi Berardi, otra que también disparó sin filtro contra el menú de los premios Martín Fierro 2022

Así, mientras que varios se fueron masticando hambre, otros se quejaron porque el café que sirvieron a eso de las 0:30 hs. estaba literalmente frío. En tanto, otra que fue muy crítica con la comida de los premios Martín Fierro fue Estefi Berardi que, si bien no participó de la fiesta, aseguró desde Mañanísima (Ciudad Magazine) que según le confiaron varios asistentes pasaron hambre.

captura Estefi Berardi menú MArtín Fierro.jpg Estefi Berardi criticó duramente la escasez del menú de los premios Martín Fierro 2022.

"¿Se podía pedir otro plato? A mí me dijeron que se cagaron de hambre. Se lo pregunté a varias personas, y pasaron hambre", disparó la periodista del programa de Carmen Barbieri al ver las imágenes de la comida, a lo que su conductora le explicó que "Es una fiesta importante, es una fiesta con nivel, no van a comer un plato de ravioles grandes". Y su sumó su compañero Pampito acotando "No es un bodegón, son los Martín Fierro".

Pero ante las respuestas de su compañeros de programa, Estefi Berardi subió la apuesta y aseguró "Yo tengo el estómago chiquito, veo ese plato y me quedo con hambre".