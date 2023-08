El fuerte cruce en vivo entre El Conejo y Ariel Ansaldo por Coti Romero: "¿Cómo que estuviste...?"

Embed

"Con Agustín haciendo streaming", aclaró. "Ah, bien... Pero pará, yo te abro las puertas de mi casa, te invito a comer y ahora me decís que la más hermosa que te parecía a vos es mi ex. Lo único que falta es que me digas que te pasaste a mi ex", dijo.

"¡No! Nunca se me pasaría por la cabeza", le respondió Ariel. Ahí, Alexis disparó: "La verdad es que yo estaría muy agradecido si ahora te retirás de mi departamento porque esto es una falta de respeto. Eso que decís, guardátelo para vos".

"No, Cone, pero es hermosa. Es un halago. Yo respeto, es un halago hacia vos", insistió Ansaldo. "De corazón, me gustaría que te vayas", repitió El Conejo.

Más tarde, Ariel trató de calmar las aguas, pero solo emperó las cosas: "Estábamos en la Bresh todos y fueron piquitos amorosos. Disculpame, Cone, son cosas que pasan. Te prometo que no van a haber más picos". "Yo no ando por la vida dándome picos con la gente porque soy amoroso. No es así. Mañana voy y me acuesto con la mujer del vecino y le digo 'te prometo que es la última vez'", opinó El Cone.

"Pero, vos ya no estás más en la vida de ella, ¿o sí?", le preguntó Ariel. "No sé, preguntáselo a ella", deslizó el ex de Coti. Aunque por momentos, según los seguidores, parecía un video armado, una actuación entre ellos, algunos internautas notaron que por momentos Alexis se mostró muy enojado.

El llamativo mensaje de Coti Romero a El Conejo por su cumpleaños

Pasaron casi dos meses desde que Coti Romero y Alexis ‘’El Cone’’ Quiroga anunciaron su separación. La expareja, que comenzó su historia de amor en la casa de Gran Hermano 2022, recientemente desmintió los rumores de reconciliación que surgieron en los últimos días.

Según había informado Pepe Ochoa en LAM (América TV): "Él viajó el fin de semana, y lo que me cuentan, es que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella”.

Ahora y a pesar de su ruptura, la exparticipante del reality le dedicó al 'Cone' unas sentidas palabras a través de una historia de Instagram. ‘’Feliz cumpleaños a una persona que fue parte de una parte muy importante de mi vida’’, escribió sobre una foto del cordobés que sostiene una torta de cumpleaños.

Y agregó la correntina: ‘’A pesar de que no estemos juntos, sabés que estoy para vos’’. ‘’Me demostraste que estás para mí y más aún en mis momentos más difíciles. Gracias’’, destacó.