Coti Romero contó que se lastimaba y hasta pensó en matarse después de Gran Hermano 2022

“Lo cuento ahora que estoy mejor. Hace bastante que no lo hago", remarcó Coti con valentía. Y remarcó: "Tampoco quiero que se preocupen mis padres que lo pueden estar viendo… es una enfermedad, no está bueno, estoy medicada”.

"Estoy sola en la ciudad con mi gatita, era de un pueblito de 7 mil habitantes", indicó Coti Romero sobre su nueva vida tras la fama que alcanzó en el popular reality de Telefe.

Y dijo sobre el drama que vivió en carne propia: “No volví a hacerlo pero en algún momento llegué a pensar en matarme. Cuento esto porque sé que deben haber muchas personas que están pasando por esto y no es la solución".

"Una persona muy importante para mí me contuvo", finalizó al borde de las lágrimas y ante la atenta atención de todos los integrantes de la mesa ante su crudo relato.

Coti Romero disparó contra El Conejo en medio de los rumores de reconciliación

Hace unos días, en LAM, América Tv, se confirmó la reconciliación entre los ex participantes de Gran Hermano 2022, Coti Romero y Alexis El Conejo Quiroga.

Según había informado Pepe Ochoa en el ciclo de Ángel de Brito: "él viajó el fin de semana, y lo que me cuentan, es que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella”.

Sin embargo, el lindo rumor duró poco porque la correntina se refirió al tema en sus redes sociales con un mensaje contundente. Cabe recordar que Coti está atravesando un delicado momento con su salud mental.

En sus redes sociales, Diario Show publicó la noticia y mencionó que "durmieron juntos", a lo que la ex Gran Hermano respondió: "Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal".

Hastiada de que se hable de ella y de su relación con el Cone, agregó: "Perdón, yo estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si les molestó".