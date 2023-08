Julieta Poggio habló sobre su vínculo con Coti Romero y la fulminó: "No me sale..."

Coti, por su parte, trató de hacer las paces con ella cuando terminó el reality, pero Julieta decidió alejarse de la correntina definitivamente. También lo hicieron Daniela Celis y Romina Uhrig.

'Disney' también estuvo en el canal de streaming de Migue Granados, Olga. En la entrevista con Nati Jota, Leti Siciliani y Eial Moldavsky, afirmó: "Siempre me bardean y me dicen 'Julieta, soltá GH'. Yo sinceramente como fui ahí, soy en la vida, y los vínculos que formé ahí son los reales, los que para mí valen. Está todo bien, compartimos juntos... Pero para mí, cuando te me caíste del corazón, ya está".

"Y no es de resentida o que no supero que era un juego", expresó. Acto seguido, Nati Jota le consultó: "¿Hay gente que no saludás si te la cruzás?". "Y... no puedo. No me sale caretearla, ya sabés quién. Hay un par de personas, no me sale ser careta. No me sale estar ahí saludando y bailando en la misma fiesta, no puedo", aseguró la actriz.

Coti Romero contó que se lastimaba y hasta pensó en matarse después de Gran Hermano 2022

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano 2022, habló el lunes a corazón abierto en el ciclo Polémica en el bar, América Tv, de su salud mental y dejó un mensaje a sus seguidores.

“Lo voy a contar hoy pero es algo delicado que nadie sabía. Llegué a pasar por un momento muy difícil hace no mucho. Cuando salí de la casa me cortaba, fue re difícil, porque sentía alivio con eso y obviamente era una enfermedad", confesó la joven correntina.

“Lo cuento ahora que estoy mejor. Hace bastante que no lo hago", remarcó Coti con valentía. Y remarcó: "Tampoco quiero que se preocupen mis padres que lo pueden estar viendo… es una enfermedad, no está bueno, estoy medicada”.

"Estoy sola en la ciudad con mi gatita, era de un pueblito de 7 mil habitantes", indicó Coti Romero sobre su nueva vida tras la fama que alcanzó en el popular reality de Telefe.

Y dijo sobre el drama que vivió en carne propia: “No volví a hacerlo pero en algún momento llegué a pensar en matarme. Cuento esto porque sé que deben haber muchas personas que están pasando por esto y no es la solución".

"Una persona muy importante para mí me contuvo", finalizó al borde de las lágrimas y ante la atenta atención de todos los integrantes de la mesa ante su crudo relato.