El contundente mensaje de Anna del Boca tras su ingreso a Gran Hermano y el olvido que cometió

Lo cierto es que tras su visita al reality, Anna del Boca compartió un video desde Instagram donde admitió el olvido que tuvo al momento de hablar frente a los participantes.

"¿Cómo les va? Feliz viernes. Estoy acá en la cama, en pijama en mi día libre porque no hay stream. No puedo creer que no mencioné al stream en la casa, ¿quién me manda a no ser perfecta?", reconoció entre risas.

Y agregó contenta por esa experiencia televisiva: "Agradeciendo del corazón me están llegando una cantidad de mensajes hermosos, entendieron todo aparte. Yo soy muy obsesiva de lo que comunico porque todo tiene un por qué y que hayan entendido que mis mensajes fueron tanto para el adentro como para el afuera es un golazo para mi, asi que muy contenta".

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El particular detalle de la visita de Anna del Boca a Gran Hermano que revolucionó las redes

Al momento de la visita de Anna del Boca a Gran Hermano, en las reedes descubieron que la hija de la actriz ingresó a la casa con un auricular en uno de sus oídos, cosa que no había sucedido antes con otras personas que también participaron en el segmento Congelados.

"¿Hola Auricular?", destacó Ángel de Brito en su cuenta de X compartiendo una caputura de la pantalla con una imagen de la hija de Andrea del Boca en primer plano. Y en las redes luego comentaron: "Anna entró con un retorno para escuchar indicaciones de la producción".

En tanto, en Intrusos (América Tv), Daniel Ambrosino contó que le explicó la propia joven sobre la "cucaracha" en su oído al ingresar al reality: "La cuca era porque no querían que me fuera antes", explicó.