El fuerte descargo de Laura Ubfal contra Alfa de Gran Hermano 2022: "Es misógino, mitómano y manipulador"

Embed

"¿Quieren la lista? Es mitómano, megalómano, homofóbico, transfóbico, misógino y manipulador. Es un tipo vivísimo, simpático y todo el país sabe quién es Alfa", sostuvo la periodista.

"Él dice que es un tipo de 60 años y que ya no va a cambiar. ¿Por qué? Es un tipo de 60 años... pero ¿por qué no puede cambiar?", señaló Flor de la V sobre el ex GH. "De esa manera se justifica", acotó Ubfal.

Por último, la periodista remarcó que tuvo la oportunidad de decirle todo lo que pensaba. "Lo que digo acá, se lo dije en la cara en el debate", sentenció.

El llamativo posteo que apareció en las redes de Alfa de Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago y Romina Uhrig se midieron en un mano a mano en la votación telefónica en Gran Hermano 2022.El más veterano de la casa obtuvo el 52,83% de los votos y no pudo vencer a la ex diputada.

El hombre de Tigre agarró su valija y caminó hasta la puerta de salida para subirse al auto que los trasladaría hasta el estudio de Telefe, donde lo esperaba Santiago del Moro.

Sin embargo, eso no ocurrió, debido a una protesta sindical en las inmediaciones de la casa, y Alfa se dirigió directo al hotel para descansar y prepararse para una semana cargada de entrevistas.

image.png

Después de todo ese revuelo, la cuenta de Instagram del ex GH se activó. En el perfil del hombre de Tigre subieron una imagen de su estadía en el juego y un profundo mensaje para sus admiradores.

"Para nosotros ya sos el ganador. Gracias a la familia, amigos y club de fans que nos fuimos acompañando durante estos meses. ¡Vamos, Alfa!", dice el posteo, que -al parecer- compartió alguien del entorno del ex participante.