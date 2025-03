El fuerte descargo de María Fernanda Callejón tras la polémica con Ricky Diotto: "Nadie me paga..."

"Dejó muchísimo que desear e impactante. Y como siempre, se filtró al minuto. Por supuesto, la otra parte lo filtró inmediatamente. Antes de terminar la audiencia, la otra parte muy ansiosamente le preguntaba a la señora jueza 'y cuándo se va a subir'", siguió.

Y sostuvo: "Estoy harta que se digan cosas que no son. Esto no es un descargo, simplemente manifiesto lo que se vivió ayer. Lo que se leyó y se filtró por ahí no es cierto. Se filtró y se leyó la sentencia, no se mostró al aire el papel. Ellos mandan un escrito de lo que ocurrió en la audiencia y se filtró todo al revés".

"A esta altura después de tres años de martirio, no me extraña nada de lo que suceda porque ya no espero nada normal de gente adulta, gente coherente... esperar cosas que sabemos que del otro lado no va a ocurrir. Tenía mis expectativas con respecto a mis derechos y a los de mi hija. Pero se filtró todo al revés, se dijeron falacias, cosas que no ocurren. A mí nadie me paga el circo de nada, yo tengo una vida y me hago cargo. Lamento que se haya filtrado todo", remarcó.

Por último, agregó: "Cuando digo que no espero nada, no hablo de la Justicia. Tanto la jueza como el consejero, muy bien. Confío en la Justicia, aunque en Provincia es más lenta, confío en la justicia terrenal y en la divina. Del otro lado no tienen ni idea lo que una tiene que soportar: sigo soportando amedrentamiento, humillaciones, prejuzgamientos, juicios como si estuviera sentada en un banco de los acusados cuando la víctima soy yo y, por ende, mi pequeña".

Aseguran que Ricky Diotto instaló cámaras en su casa para resguardarse de Fernanda Callejón

Desde su separación Ricky Diotto y Fernanda Callejón comenzaron una interminable guerra judicial y este martes dieron a conocer en A la Tarde (América) una escandalosa información acerca de este conflicto.

Lo cierto es que el programa obtuvieron testimonios del entorno de ambos y en un comienzo Cora de Barbieri explicó: “Ella se siente amenazada y hostigada por Ricardo Diotto".

"En el último tiempo María Fernanda no se sintió bien, no se sintió cómoda con los mensajes que ella recibía en su teléfono celular y optó por bloquear a Ricardo Diotto de su teléfono celular”, agregó.

En tanto, su compañero Daniel Fava dio la otra versión de la historia y comentó: “Yo hablé con alguien del entorno de Diotto, muy cercano, que me dice que todo lo que cuenta Cora fue al revés".

"Es más, esta persona me cuenta que él tuvo que poner cámaras en su casa porque teme que lo acusen hasta de abuso a su hija y quiere tener todo registrado. Tiene cámaras en la casa, instaladas por él mismo, para cubrirse y tener la prueba de cómo es la convivencia de él con su hija”, remarcó.