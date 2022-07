El fuerte exabrupto del papá de Camila Homs al hablar de Rodrigo de Paul 

Además, aclaró que Camila no quiere perjudicar a su ex, sino llegar a un acuerdo en la Justicia.

"Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad", dijo el señor en diálogo con ADN Noticias.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotud... pero no mal chico. Esa es la realidad”, fue el duro exabrupto que Horacio le dedicó a De Paul.

Por último, se refirió a cómo está hoy por hoy el vínculo entre la expareja, que tiene dos hijas: "Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”.

Camila Homs habló sobre la posibilidad de que Rodrigo de Paul no vaya al Mundial Qatar 2022

“Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón”, sostuvo en una nota con TN.

“Lo quiero, es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”, indicó.

Por otra parte, afirmó que ella en ningún momento quiso que su reclamo trascendiera y que si se filtraron detalles fue a través de otras personas: “Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”.

Para último, la modelo confirmó que está en pareja: “Estoy muy bien con alguien”, dijo. Además, contó que todavía no tiene decidido si viajará al Mundial con sus hijos.