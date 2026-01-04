En fotos, la salida de Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este tras los rumores de crisis

En medio de rumores de crisis y separación, Wanda Nara y Martín Migueles disfrutaron este sábado 3 de enero de una tarde de compras en Punta del Este, lugar donde recibieron Año Nuevo, con las hijas que la empresaria tuvo con Mauro Icardi.
La presencia de la conductora de Telefe no pasó desapercibida: varios fanáticos y curiosos se acercaron para saludarla y pedirle fotos. Fiel a su estilo, Wanda se mostró simpática y cercana, mientras sus hijas disfrutaban de comprar golosinas en una tienda de un shopping.
Cabe recordar que la hermana de Zaira Nara pasó Año Nuevo con sus cinco hijos, su novio y el resto de su familia, mientras que la Navidad le tocó estar lejos de sus pequeñas ya que le tocó a Mauro Icardi.
Y durante los últimos días, Wanda Nara volvió a estar en boca de todos los medios tras los rumores de crisis con Martín Migueles. Hasta se confirmó que la empresaria dejó de seguirlo en Instagram, un gesto que no pasó para nada desapercibido y que rápidamente fue leído como una fuerte señal de crisis o ruptura.
La información se conoció el martes 30 de diciembre en La Mañana con Moria, donde el panel contó en tiempo real cómo se dieron los hechos: “Wanda dejó de seguir a Migueles”, lanzaron al aire, dejando a todos en shock.
La sorpresa fue aún mayor cuando detallaron la velocidad con la que se desencadenó todo: “Esto pasó anoche. Nosotros estábamos en el grupo, todos atentos, y no podíamos creer todo lo que estaba pasando en menos de una o dos horas”, explicaron.
Tras escuchar la información Mimi Alvarado lanzó una picante teoría al aire: “Esto, para mí, es estrategia de Wanda. Después pasado mañana lo sigue“, expresó. Y cerró, tajante: “Mañana ustedes la van a ver celebrando”.
Cabe destacar que unos diás antes, habían aparecido unos chats de Martín a Claudia Ciardone (con quien habían mantenido un breve affaire tiempo atrás) donde le habría pedido volver a verse.
Durante la última semana, y en medio de la polémica por el escándalo de Wanda Nara y Martín Migueles, Ángel de Brito no se guardó nada y arremetió con dureza contra la mediática en pleno vivo de su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live).
El conductor dijo estar cansado del “perfil bajo” que Wanda eligió frente a los recientes rumores y criticó con ironía su actitud frente a las cámaras durante su estadía en Punta del Este.
De Brito fue más allá de un simple reproche y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: calificó a Wanda como “¡roñosa!” y cuestionó la forma en que se maneja mediáticamente la crisis de pareja con Migueles. El periodista no solo arremetió contra su silencio, sino que también puso en duda su autenticidad frente a los móviles periodísticos.
El momento más contundente llegó cuando comparó a Wanda con Pampita, marcando una clara diferencia de estilos y actitudes frente a la exposición pública: “Pampita es una señora”, afirmó De Brito, dejando en claro que, para él, Wanda juega en otra liga y su comportamiento le genera rechazo.