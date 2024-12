El fuerte mensaje de Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara

"Nada más poderoso que un corazón decidido a luchar por la verdad. Por lo visto, vamos bien!", expresó Mauro Icardi y sumó una imagen de Johnny Depp, que tienen todo un trasfondo detrás.

Se trata de una foto que fue tomada luego de la demanda por difamación que el actor le ganó a su ex pareja, Amber Heard.

En ese momento, tras el fallo a favor del Depp, la corte ordenó a la actriz a pagar 15 millones de dólares al protagonista de "Piratas del Caribe". 10 millones como compensación por los daños y 5 millones en calidad de daños punitivos.

Ángel de Brito reveló cuáles serán los próximos proyectos laborales de Wanda Nara en Telefe

El conductor Ángel de Brito reveló este miércoles en LAM (América TV) cuáles serán los próximos proyectos laborales de Wanda Nara en Telefe.

"Tiene contrato por dos años más en Telefe", comenzó diciendo el presentador. "El año que viene va a hacer Bake Off, una nueva temporada con famosos. Terminó esta semana el reality y le fue muy bien", detalló.

"Y en el 2026 va a conducir un reality que se llama El traidor. Es un formato yanqui", informó el comunicador. Instantes después, Fefe Bongiorno confesó que es su reality show favorito.

"Me sorprende mucho, yo vengo hablando del reality. Es el mejor reality que debutó en esta década. Es como el juego Among Us. En Estados Unidos se hace con todos famosos de realities. Están encerrados en un castillo, hay tres que son traidores y tienen que ir matando al resto", contó Bongiorno sobre el proyecto.

"No puedo creer que lo vaya a conducir Wanda", expresó el joven. "Son dos conductores, ella y un varón", dijo Ángel. "No puedo contar quién es, porque no sé si está arreglado", sumó.