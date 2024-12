La terminante respuesta de Wanda Nara tras la chicana de Juana Viale por el Martín Fierro de la Moda

"Perdimos frente a Wanda Nara, pero la cosa es así. Perdí, pero quién puede vestirse con Gino Bogani todos los domingos... Solo yo lo puedo hacer. Esto es un esfuerzo y creatividad de todo mi equipo, así que les voy a agradecer", fueron las palabras de Juana.

Ante esto, las cámaras de Socios del Espectáculo (El trece) fueron en busca de la conductora de Bake Off, recién llegada de su viaje por Europa con L-Gante.

Tras mencionar los dichos de la nieta de Mirtha, Wanda deslizó: "No vi lo que dijo. Me voy a ir a cocinar...Nos toca a todas el premio, es así esto. En algún momento le va a tocar a ella también".

"A mi me escribió la gente que me votó, la tengo. No lo voy a publicar porque me parece privado pero todos los que me votaron me escribieron por privado en Instagram", aclaró además la empresaria.

En medio del escándalo, Wanda Nara ganó un Martín Fierro de la Moda y se lo dedicó a L-Gante

Este viernes Wanda Nara asistió a los Premios Martín Fierro de la Moda 2024 en los estudios de Telefe, y fue premiada como mejor estilo en conducción femenina por su labor al frente de Bake Off.

Con mucha expectativa puesta su discurso debido a su escandaloso presente, la conductora subió a recibir la estatuilla y mencionó: “Que lindo ver tanto colegas, la terna muy difícil porque son mujeres que se visten increíbles, y este Martín Fierro es un poco al equipo. Esta noche estoy vestida por la industria argentina”.

"Le quiero agradecer a Telefe, que me da siempre un espacio y nos está yendo muy bien con Bake Off. Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, Kennys. Ojalá todos tuvieran una persona como él, es capaz de darlo todo y más para que siempre me luzca. Ha secado mis lágrimas, ha corrido cuando un vestido se me corría y es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien", continuó.

A su vez, más enamorada que nunca, hizo una especial mención para L-Gante, quien acudió con ella a la ceremonia. "Le quiero agradecer a Elián, que está acá acompañándome, y a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida", expresó.

Por último, se despidió con una contundente frase, y quizás reflexionando sobre su presente, cerró: "Sean muy felices. Como dijo Mirtha, la vida es corta, hay que ser felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar".