El fuerte motivo por el cual Fernanda Iglesias no quiere hablar con Eliana Guercio

"Por eso, te mandé mensaje", le dijo al conductor Ángel de Brito. "Te mandé un mensaje porque quería que se lo preguntaras porque yo no quería hablar con ella", disparó la panelista que le quería consultar a Guercio si seguía trabajando en radio.

Acto seguido, Fernanda relató la experiencia que vivió con Eliana tiempo atrás. "Una vez yo la llamé, me dieron el teléfono de ella en La flia. Me dijeron: 'llamala, porque Romero tuvo un accidente'. Entonces le escribo, la llamo. Le pregunto: 'che, qué le pasó'. Me trata mal, me corta. Y después llama al Chato (Prada) o (Federico) Hoppe y dice todas malas palabras sobre mí, y dijo que me tenían que echar porque era una maleducada", contó.

Yanina Latorre, ahí, defendió a su compañera: "Vos estabas haciendo tu trabajo, estabas chequeando información. ¿A quién se lo vas a preguntar? ¿Al vecino?". Y agregó sobre Guercio: "Igual ella es enojona".

Sin embargo, Iglesias no es la única que no se banca a Guercio. Marixa Balli lanzó filosa: "Lo único que te pido es que me avises en qué momento viene al piso (por Eliana), así me tomo unos días de vacaciones".

Se desató una inesperada guerra entre Daniela Celis y Eliana Guercio: cruce picante y fuerte ninguneo

Una guerra inesperada se desató entre Daniela Celis y Eliana Guercio. Todo se generó por un tuit de la ex Gran Hermano, que apuntó contra la mujer de Chiquito Romero por sus declaraciones polémicas sobre los docentes.

Cobraron mal toda la vida, ¿por qué eligen ser maestros", había dicho la ex vedette. La morocha citó un artículo sobre las declaraciones de la rubia y sumó: "Hay que ser botinera y pelot...".

Eliana Guercio reaccionó de inmediato. "¿Quién sos? Así se ríe mi rey. ¿Quién sos?", fue la respuesta de la mujer de Chiquito Romero, ninguneando a la ex Gran Hermano.

Daniela Celis remató con todo. "Hola, soy Dani, ¿vos sos la que odia a los maestros y tu marido es el único arquero que corre la cara cuando viene la pelota?", sentenció, más filosa que nunca.