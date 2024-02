Amalia Granata se expresó tras su cruce con Fernanda Iglesias por las denuncias a Roberto Pettinato

Luego de ese episodio que generó un gran revuelo, Amalia rompió el silencio y escribió: “Hola, aquí la Maléfica e insensible. Lamento profundamente los pesares que vivieron algunas colegas que fueron supuestamente acosadas y abusadas en el medio”.

“Desde el cariño les recomiendo que con el mismo énfasis que se sientan en la tv a contar tales aberraciones puedan tener el coraje de hacerlo ante la justicia que es quien le va a dar una respuesta para sanar el dolor”, cerró.

Amalia Granata sobre las denuncias a Pettinato

El desgarrador testimonio de Fernanda Iglesias sobre Roberto Pettinato: "Me ponía la mano en..."

Este martes, en LAM (América TV), la panelista Fernanda Iglesias habló de su horrible experiencia trabajando con Roberto Pettinato en Duro de Domar (El Trece) y recordó el acoso sexual que sufrió por parte del conductor.

Todo comenzó cuando la invitada Amalia Granata afirmó que Iglesias había sido pareja de Pettinato. "Yo no fui novia de Roberto. Yo fui acosada por Roberto. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, como si fuera una violación", contó.

"Se dijo que yo tenía una relación cuando estaba siendo acosada en un camarín", remarcó Fernanda. "Y obviamente se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado, y ¿qué decían? 'Ay, tienen un romance'. No, señores, yo estaba siendo acosada", sostuvo.

"Yo no podía hacer nada", dijo la periodista en alusión a la época. El acoso que sufrió Iglesias con Pettinato fue en el año 2008, muchísimo antes del Me Too, movimiento que en 2017 se encargó de denunciar al productor estadounidense Harvey Weinstein, y sentó precedente para que las mujeres pudieran alzar su voz en situaciones de acoso.

Además, la panelista le tiró un palito a Viviana Canosa, quien en ese momento hacía periodismo de espectáculos, y contó: "Hasta Viviana Canosa hizo programas diciendo que 'Ay, sí, los vimos recorriendo Belgrano buscando muebles para mudarse juntos'". "Como si fuera un romance", añadió el conductor Ángel de Brito.

Más adelante, Iglesias también recordó: "En Un mundo perfecto que fue cuando él se masturbó adelante mío, después de eso yo empecé a decirle a mi novio: 'por qué no me acompañás'. Es terrible. Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta de que estaba siendo acosada: 'yo pensaba es que lo tiene que pasar en la tele'. Cuando Thelma Fardim contó lo que le había pasado y cuando todas salieron a contar, lloré tres días seguidos".