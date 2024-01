El fuerte motivo por el que habrían despedido a Julia Mengolini de C5N: "La sacaron por..."

Ahí, Iglesias contó al aire: "Según la explicación que me dieron es que la sacaron por tener una imagen extremadamente kirchnerista. Pero yo pregunté porque hay un montón, como Brancatelli, pero la echaron solamente a ella".

"Los directores la quieren, pero la orden viene de más arriba. Y supuestamente volvería en marzo", agregó la panelista. Y al final acotó: "Yo no pienso igual que ella y no la aguanto, pero no me parece bien lo que le hacen".

Embed

El duro mensaje de Julia Mengolini tras ser despedida de C5N: "Me sentí derrotada"

Julia Mengolini comunicó la semana pasada que fue despedida de C5N y, tras el difícil momento, compartió un sentido mensaje en la red para expresar su angustia.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista y fundadora de Futurock mostró fotos de las actividades que realizó en este último tiempo.

"En los últimos días me operaron fuerte en Twitter, después me echaron de un trabajo en el que era buena, lloré y me sentí derrotada", comenzó escribiendo.

"Pero también nadé y remé en el lago que me crió, caminé con mis sobrinos, con Fede y con Rita por el bosque en el que aprendí a andar en bicicleta, me reí con mi hermana, seguí haciendo Segurola en remoto, volví a llorar un poquito, me abrazó mi mamá, recibí mensajes ridículamente hermosos y exagerados y seguí remando. Gracias por todo el cariño. De verdad. Feliz año. Nos vemos en @futurockok", concluyó Julia Mengolini.