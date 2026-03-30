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Andrea del Boca y Solange protagonizaron una feroz pelea con gritos, insultos y acusaciones: "Pelot..."

Gritos, insultos y acusaciones sin filtro marcaron el explosivo enfrentamiento entre Andrea del Boca y Solange Abraham, que llevó la tensión al límite y dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada al borde del caos.

30 mar 2026, 00:54
Andrea del Boca y Solange protagonizaron una pelea salvaje en la casa de Gran Hermano: el video
Andrea del Boca y Solange protagonizaron una pelea salvaje en la casa de Gran Hermano: el video

Andrea del Boca y Solange protagonizaron una pelea salvaje en la casa de Gran Hermano: el video

La calma duró poco dentro de la casa y el conflicto volvió a estallar con fuerza. Esta vez, las protagonistas fueron Andrea del Boca y Solange Abraham, quienes quedaron en el centro de la escena tras un enfrentamiento cargado de tensión, insultos y pases de factura en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Todo comenzó con una discusión que rápidamente se desbordó. Sin ningún tipo de filtro, Andrea lanzó una durísima crítica contra su compañera: “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más puta idea de este juego”. Lejos de calmarse, fue por más y dejó una advertencia que resonó fuerte dentro de la casa: “Ojo porque vas a quedar mal, ojo porque a veces vuelve”.

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En medio del cruce, Solange intentó justificarse: “Todo eso es porque soy vegetariana, da una justificación mejor”, respondió, visiblemente molesta. Sin embargo, la tensión no bajó. Andrea redobló la apuesta con un ataque directo: “Porque nunca cocinaste para toda la casa, yo sí voy a cocinar para toda la casa. Vas a comprar como hizo Cinzia para vos y todo tu grupo. Andá a cagar, pelotuda”.

El enfrentamiento dejó expuesta una grieta cada vez más marcada entre los participantes, con reproches que ya trascendieron lo estratégico y se metieron de lleno en lo personal. Pero el momento más picante llegó cuando Andrea amplió su descargo y llevó la discusión a otro terreno, apuntando contra quienes desvalorizan su profesión.

“La gente que subestima las telenovelas me rompe las pelotas, porque hay mucha gente que trabaja en las telenovelas”, disparó. Y agregó con dureza: “Hablan de telenovelas como si ellos fueran los mejores trabajadores del mundo. Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”.

Además, dejó en claro su postura personal: “A mí nadie me mantiene, me mantengo con mi trabajo. Nunca tuve un marido que me bancara”.

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Cómo se originó el conflicto que terminó en una dura sanción de Gran Hermano a los participantes de la casa

El conflicto no surgió de la nada. Todo se desató tras los gritos provenientes del exterior de la casa, donde se escuchó: “Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final”. Ese momento generó euforia en Solange y Cinzia, que festejaron abiertamente, mientras otros participantes lo tomaron como una provocación.

Una de las más molestas fue Yipio, quien expresó su enojo en el confesionario y pidió sanciones: “Dieron a entender que el grito fue favorable para ella”.

Mientras tanto, Solange se mostró cauta: “Yo me siento muy feliz”, le dijo a Eduardo Carrera, evitando confirmar lo que había escuchado.

La reacción de Gran Hermano no tardó en llegar. El Big recordó que está prohibido hacer referencia a los gritos del exterior y aplicó una sanción que impactó de lleno en la convivencia: reducción del presupuesto semanal, menos tiempo para comprar y condiciones más duras en caso de perder la prueba.

“De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto. Perdieron el derecho del presupuesto total. Si llegan a perder, tendrán solo el 25%. Además, les reduzco a la mitad el tiempo de compra. Solo contarán con 5 minutos”, anunció.

El castigo generó un efecto inmediato: la casa explotó contra Solange y Cinzia. Y como si fuera poco, tras perder la prueba semanal, la tensión escaló al máximo y derivó en el feroz cruce entre Sol y Andrea que hoy domina todas las conversaciones.

El conflicto está lejos de cerrarse y todo indica que esto recién empieza. En un juego donde lo emocional pesa cada vez más, esta pelea podría marcar un antes y un después.

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