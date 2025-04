El fulminante mensaje de Cinthia Fernández contra Daniela Vera Fontana que después borró: "Despecho y..."

Luego, en otra historia, la bailarina siguió: “De manual, ¿no? ¿Casualidad o causalidad después de mi respuesta del viernes? El tema es fácil: hay un domo, hay 25 minutos de video gracias a Dios, así como también hay fotos de ella sin silla”.

“Tema silla: está mal, pero está mal de los dos lados. Era solucionable y siempre hubo predisposición para resolverlo. Tan sencillo como que hubo un cambio de auto, salimos a comprar como corresponde de manera inmediata, después de haberla pedido prestada y que se haya negado”, continuó.

Y remarcó: “Esto se ve en el propio video que ella difunde, donde le pone el teléfono en la cara al padre y a las hijas para pasarlo a una periodista. Sus videos son nuestra mejor defensa. Lo único que se le pide es que no lo persiga más ni se meta en el auto a hacer problemas, porque había otra menor y yo me encontraba adentro. ¿Qué sentido tendría ir a mi auto?”.

Más tarde, Cinthia se arrepintió de sus publicaciones y las eliminó. Entonces, por último, escribió: “No voy a responder sobre el tema. Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor”.

cinthia fernandez historia borrada.jpg

cinthia fernandez historia borrada 2.jpg

cinthia fernández historia.jpg

El fin de semana se desató un terrible escándalo entre Daniela Vera Fontana, Roberto Castillo y Cinthia Fernández, después de que la ex del abogado se quejó porque la panelista no contaba en su auto con sillas para niños para que viajen sus hijas.

Las imágenes de la tensa discusión entre las partes las difundió Fernanda Iglesias y todo terminó en una denuncia por violencia doméstica de la ex del abogado hacia el padre de sus hijas.

Embed

En el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece, Vera Fontana explicó sobre lo sucedido: "Me ofende la situación que viví. Ellos necesitan cámaras porque son personas públicas. Les interesa la fama. Mi vida va por otro lado, no me interesa nada más que mis hijas".

"Después de lo que pasó, vuelvo a la plaza y hablé con mi abogada que me dijo que fuera a la policía. Mi nena lloraba pero él no le daba bolilla, sólo estaba preocupado porque me quería filmar. Yo vivo sola con mis hijas, tengo miedo", explicó.

Y dejó en claro que sus diferencias son con el padre de sus hijas: "Esto es entre el papá y yo, a la mujer no la compete. No quiero que se meta otra persona porque no tiene nada que ver. Siempre vino a mi casa sin sillitas con la camioneta de ella, no es excusa. Yo le he dicho que no podía llevarlas así a Roberto".

"¿Sabes cuantas cosas yo cedí? Ya llega un punto que decís basta. No me pelee con nadie, mucho menos con la mujer actual de mi ex. ¿Qué gano peleando? Yo quiero construir un ambiente copado, buena onda", se sinceró la arquitecta.