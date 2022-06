Emily Lucius reaccionó ante una chicana de Locho Loccisano en El hotel de los famosos

“Pará, no, a lo último yo haría los pisos”, le dijo Emily. “De acá para acá no pasen”, insistió, para luego empezar a chicanear a la influencer. “Cómo estoy gerenta ¿no?”, lanzó Locho. “Tremendo”, lo halagó Emily. “¿Lo va a decir esto gerenta?”, indagó Locho. “No sé si me lo estás diciendo en tono amenazante o en tono…”, le dijo Emily.

“No, te pregunto”, respondió Locho. “Sí, te estoy viendo Locho que estás limpiando, está perfecto”, recalcó Emily. “Eso quería saber”, contestó Locho. “No hace falta que me lo preguntes Locho”, le dijo entonces Emily.

“¿Cómo tono amenazante? Si no te lo dije en tono amenazante. ¿Por qué te lo tomas mal, atacando?”, indagó Locho. “Porque “está viendo como estoy limpiando gerenta no?”, lanzó imitando el tono de Locho.

"No quieras generar quilombo, porque justo a mí soy la que menos voy a generar quilombo, porque no me gusta el quilombo. Conmigo no busques pica porque no la vas a tener", agregó la influencer. “Uh, mirá, te lo tomaste re mal, relajá”, cerró el notero.

Emily Lucius durísima contra Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Establecidos ya los equipos de huéspedes y staff de esta semana en El hotel de los famosos, El Trece, terminado el repechaje que incorporó a la competencia a tres participantes, Locho Loccisano sigue siendo el blanco a disparar de la gran mayoría de sus compañeros.

Quizás porque el clan de la familia lo ve como un posible ganador, y tiene como objetivo eliminarlo a como de lugar. Lo cierto es que Emiliy Lucius se sumó al grupo que decididamente le detesta y no lo disimula para nada.

Así, en medio de una charla con la reingresante Militta Bora, la más débil o manejable aparentemente, la influencer se dio a la tarea de dejarle claro cuál es el concepto que 'la familia' tiene del modelo y conductor, y cómo debe actuar si quiere el aval de la mayoría de los participantes del reality.

"Locho está en personaje siempre... Yo siempre lo trato de integrar y todo, pero bueno… Además, hace cosas de mala persona y eso va más allá del personaje. Tira comentarios mala leche", deslizó sigilosa Emily Lucius a la inocentona Militta, que escuchaba atenta los comentarios de Lucius.

Además, aseguró que "Ahí ya se termina el personaje y arranca otra cosa", logrando que la artista musical saque como conclusión del supuesto comportamiento de Loccisano que lo que hace es jugar a dar lástima.