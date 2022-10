El furioso mensaje del Negro Oro: "Sos una basura, estafador, delincuente..."

Durante muchas horas, continuó con un cartel de fondo negro, nuevamente las iniciales F.P y un "ladrón" que ocupó todo el posteo e historia de Instagram. A la publicación, el reconocido presentador añadió la bandera de la República Oriental del Uruguay, país en el que vive desde la pandemia de Coronavirus.

En otro posteo, el Negro escribió "Ojos que no ven, intuición femenina que adivina", sugiriendo que alguna amiga suya se percató de una jugada sucia que le hicieron.

Como era de esperarse, sus posteos tuvieron inmediata repercusión y todos sus seguidores comenzaron a preguntarle quién era la persona en cuestión.

Por último, González Oro pidió: "No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias".

Negro Oro

El Negro Oro se reencontró con su ex, Mauro Francisco, y fueron a cenar juntos

Hace unos días, Oscar El Negro González Oro regresó al país y el sábado pasado fue reconocido por su trayectoria en la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2022, que realizó APTRA. El conductor recibió dicha distinción de la mano de Luis Ventura, presidente de dicha entidad.

"Gracias. Uno nunca sabe qué va a decir en estos momentos. Yo voy a citar a Jorge Luis Borges, que decía: lo he soñado, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres, soñar cosas que son ciertas'. Esto lo soñé. Obviamente lo soñé", manifestó el referente de la radiofonía, con la voz entrecortada.

Lo cierto es que El Negro, que en agosto del 2020 se fue a vivir a Uruguay en medio de la pandemia, sigue en Argentina y anoche fue al teatro a ver la obra donde trabaja su ex pareja, Mauro Francisco, Despojo. En el espectáculo que se presenta los viernes y sábados en el teatro Picadilly trabajan también Esther Goris, Fabio Di Tomaso y Tamara Garzón.

Una vez terminada la función, y tras un largo tiempo sin verse, el locutor y el actor se dieron un afectuoso abrazo y luego fueron a cenar a un reconocido restaurante ubicado en la calle Libertad donde recordaron viejas y divertidas anécdotas.