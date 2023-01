El gesto de Antonela Roccuzzo para Shakira por su tema contra Gerard Piqué

image.png

La botinera apoyó públicamente a Shakira, le dejó "fueguitos" en los comentarios del video en dicha red social. Al parecer, la rosarina está del lado de la colombiana en esta guerra.

Hasta el momento, la Music Sessión #53 es todo un récord en YouTube, donde ya tiene más de 34 millones de visualizaciones. En la letra, Shakira le tira varios palitos a su ex: "Una loba como yo, no está pa’ novatos. Yo contigo no regreso, ni aunque me llores y supliques".

Bizarrap presenta Music Sessions junto a Shakira: el video

Bizarrap presenta el Vol. 53 de sus Music Sessions junto a la estrella internacional Shakira, después de un 2022 lleno de momentos increíbles en su carrera que lo siguen posicionando como uno de los productores más destacados del mundo.

Junto a Quevedo alcanzó el puesto 1 global en el que permaneció 6 semanas con la Music Sessions 52 liderando lo alto del top global. Además realizó una gira de 100 días por Europa y cerró el año con dos canciones junto a DUKI.

Bizarrap inicia el 2023 junto a la artista multiplatino, filántropa, cantante y compositora ganadora de incontables premios GRAMMY.

Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos que también se pueden ver en detalles del videoclip.

Con mucho entusiasmo y una rápida viralización los fans encontraron en los cielos de Miami en Estados Unidos y Mar del Plata en Argentina, un mensaje con un adelanto de la letra que dice “Una loba como yo no está pa tipos como tú”.

Shakira, vuelve con un mensaje de empoderamiento y superación. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, canta la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos, que colabora junto a Bizarrap, el productor referente de la música argentina a nivel global, en una reunión histórica para la escena musical latina.

La cantante, responsable de muchas de las canciones más coreadas por el público alrededor del mundo vuelve a colaborar con un artista argentino desde “No” junto a Gustavo Cerati y su participación en Cantora de Mercedes Sosa con “La Maza” en 2009.