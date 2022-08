El giro de 180 grados de Tini Stoessel con su novio, Rodrigo de Paul

Tini Stoessel posteo mensaje de Paul.jpeg

Así, tras el evento de la industria de la música, la hija de Alejandro Stoessel hizo un posteo desde sus redes sociales agradeciendo tanto a la organización de los premios como a David Lebón por compartir juntos una canción durante la noche, como a María Becerra con quien ganó una estatuilla por el tema que grabaron juntas. Fue entonces cuando desde España Rodrigo de Paul se hizo ver a través de un romántico mensaje de felicitación a su chica, a pesar del desaire público. "Brillás, felicitaciones mi amor" fue el concreto mensaje del futbolista a Tini.

Y cuando comenzaron a circular por estas horas fuertes rumores de crisis y hasta posible ruptura de los tortolitos, Tini Stoessel desde Colombia -donde anoche se presentó en el Estadio Arena de Bogotá- salió al cruce para acallar a todos con una escueta pero contundente respuesta al mensajito público de su pareja. "Gracias mi vida teammoooo" tecleó la cantante desde su celular, dejando en claro que la relación sigue adelante y viento en popa.

Tras confirmar que no está enamorada, se habla de una crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras las declaraciones de Tini Stoessel en los premios Gardel salió a la luz que no estaría pasando un gran momento junto a Rodrigo de Paul. La cantante no aseguró que no está enamorada del futbolista, sino que dijo: “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul inmersos en rumores de crisis.

Luego de esto, se suma que Estefi Berardi anunció en Mañanísima una crisis de pareja. “Me dicen ‘no te creas que está todo tan bien entre Tini y Rodri, Parece que no está todo súper bien como creemos de afuera”, contó la panelista. “Son mundos muy distintos porque Tini es más chica, no está pensando formar una familia ahora sino que está enfocada en su carrera, en seguir creciendo”, explicó.

Además, si bien ella está viajando mucho a Madrid la distancia es un problema. “La distancia es complicada pero aparte lo que le pasa a Tini es que no está acostumbrada a convivir con niñitos, ese rol le cuesta un poco”, agregó Berardi.

“Lo voy a decir suavemente… cuesta un poco congeniar esos dos mundos. Porque él viene con niños, con una familia… yo creo, es mi opinión, que Camila y Rodrigo van a terminar volviendo”, concluyó la morocha.